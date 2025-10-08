Fondo de Transición Justa: El Gobierno de Aragón concede el 100% de los 12,5 millones de euros de ayudas

El Gobierno de Aragón ha concedido los 12,5 millones de euros de la convocatoria 2025 del Fondo de Transición Justa, que llegarán a 94 empresas y supondrán una inversión superior a los 35 millones de euros. La resolución, publicada este miércoles, ha sido presentada por la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, en una acto en el que ha participado el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste; el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Teruel, Juan Carlos Cruzado y el presidente del Instituto Aragonés de Fomento, Daniel Rey.

Para Vaquero, “el alto interés de las empresas demuestra que la economía de Teruel está en un buen momento, al igual que el de toda la comunidad", ha dicho. Se han presentado 231 solicitudes de ayuda con inversiones de todos los sectores y en todas las comarcas. La vicepresidenta ha mostrado su satisfacción por el “buen trabajo realizado desde el IAF. Nos encontramos con estos fondos en un cajón y en dos años hemos repartido más de 25 millones de euros en la provincia. Había plazos muy ajustados para ejecutar y se están cumpliendo”.

La también consejera de Presidencia, Economía y Justicia ha anunciado asimismo que “en los próximos días se publicará en el Boletín Oficial de Aragón la convocatoria para proyectos de Economía Circular dentro de este Fondo de Transición Justa con una dotación de 2,5 millones de euros”.

Para 2026, las convocatorias del Fondo de Transición Justa ascenderán a 15 millones de euros para finalizar en 2027 con los remanentes de los diferentes ejercicios. A esto se unen los 39 millones de euros dirigidos a diferentes iniciativas públicas en la provincia de Teruel. Este programa está en marcha desde el mes de junio y en este momento se están estudiando los proyectos presentados.

Cuatro líneas de ayuda

Los detalles de las ayudas han sido presentadas por el director gerente del Instituto Aragonés de Fomento que ha incidido en “la receptividad de las empresas", ha dicho. "Se demuestra que hay interés en las empresas por crecer y hacerlo de forma sostenible”.

Las ayudas del Fondo de Transición Justa se reparten en cuatro líneas:

Digitalización – 36 ayudas por importe de 869.481 euros correspondientes a una inversión de 1.953.351 euros.

– 36 ayudas por importe de 869.481 euros correspondientes a una inversión de 1.953.351 euros. Desarrollo empresarial e Internacionalización - 21 ayudas correspondientes a 8.630.518 euros y una inversión de 26.507.734 euros.

- 21 ayudas correspondientes a 8.630.518 euros y una inversión de 26.507.734 euros. Eficiencia Energética - 32 ayudas concedidas por importe de 2.500.000 euros, correspondientes a una inversión de 5.214.202 euros.

- 32 ayudas concedidas por importe de 2.500.000 euros, correspondientes a una inversión de 5.214.202 euros. Implantación y monitorización de sistemas de energía inteligentes y su almacenamiento- 5 ayudas concedidas por importe de 500.000 euros correspondientes a una inversión de 1.354.153 euros.

Por sectores, destaca las 27 ayudas a la industria que recibe el 60,29% de los fondos concedidos. El sector servicios recibirá 53 ayudas con 32,06% del total y el sector agroalimentario con 14 ayudas y 955.500 euros.