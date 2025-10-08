Golpe a los planes de Endesa en Teruel: Transición Ecológica tumba un proyecto eólico de Andorra

Severo revés para los planes de Endesa en Teruel. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha echado abajo el proyecto de un parque eólico promovido por la eléctrica en los municipios de Andorra y Albalate del Arzobispo, en la provincia de Teruel. La instalación, denominada San Jorge y con una potencia de 75 megavatios, ha recibido una declaración de impacto ambiental desfavorable al considerar que supone un riesgo para especies en peligro de extinción como el milano real.

En una resolución de una contundencia técnica poco habitual, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Miteco considera que los 13 aerogeneradores previstos en el proyecto pueden "provocar impactos negativos significativos" sobre especies de aves y murciélagos protegidas y dañar la integridad de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de los desfiladeros del río Martín.

El ministerio no tumba todo el proyecto, ya que sí da su visto bueno condicionado a la construcción del sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) Mudéjar, de 42 MW de potencia. No obstante, la viabilidad de la inversión queda en el aire al fulminar el corazón del proyecto, el parque eólico.

La resolución, fechada el 12 de septiembre de 2025 y publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se basa en los informes desfavorables emitidos por la Dirección General de Medio Natural, Caza y Pesca del Gobierno de Aragón, en los que llega a la conclusión de que los molinos de viento provocarían un "aumento significativo de la mortalidad" de aves y murciélagos protegidos y podrían "causar un perjuicio a la integridad" de un espacio de la Red Natura 2000.

El ministerio zanja así el procedimiento de evaluación ambiental ordinaria del proyecto híbrido Mudéjar, promovido por Endesa a través de su filial de renovables Enel Green Power España. La decisión no es recurrible en sí misma, aunque la empresa podría impugnar la futura resolución denegatoria del órgano sustantivo, la Dirección General de Política Energética y Minas.