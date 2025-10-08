Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un jabalí causa revuelo al pasearse por las calles de Zuera

El animal fue visto por la noche bastante asustado

Luis Alloza

Gran susto el que se llevaron los vecinos de Zuera. Un pequeño jabalí, seguramente una cría, se paseó por las calles de este municipio zaragozano por la noche en un momento que fue grabado por los vecinos.

El animal, visiblemente asustado y seguramente desorientado, se adentró en el pueblo corriendo a toda velocidad y sin un rumbo fijo. El jabalí llega a una esquina y al ser llamado por una persona se marcha corriendo.

Cada vez es más frecuente ver a animales que habitualmente se encuentran en un hábitat salvaje en zonas pobladas, principalmente por la acción humana y este es un nuevo ejemplo de ello.

