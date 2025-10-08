Nueva nave de la empresa Ñaming en Mallén: un 30% más de capacidad de producción y 60 trabajadores más

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, han visitado este miércoles las instalaciones de Ñaming en Mallén (Zaragoza), donde las obras de su nueva nave incrementarán un 30% la capacidad de producción y en 60 personas el número de trabajadores. En total, 7.200 metros cuadrados que contarán en las próximas semanas con una nueva nave industrial de 1.373 metros cuadrados.

Esta nueva instalación permitirá afrontar la necesidad que tiene la empresa para incrementar su capacidad productiva y ha supuesto un desembolso de 2,1 millones de euros, a los que hay que agregar dos millones de euros adicionales para la adquisición de maquinaria.

Con ello construirán un obrador completamente independiente, refrigerado y diseñado para integrarse en la certificación de calidad International Featured Standars.

La nave contará con salas de almacenamiento para materias primas refrigeradas y panes, así como con una zona productiva con capacidad para cuatro nuevas líneas que permitirán un incremento notable en la planta de Mallén. Asimismo, dispondrá de vestuarios, comedor para el personal y muelles de carga.

Para la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, el pasado, presente y futuro de Ñaming en la localidad zaragozana constituye un "ejemplo de éxito". "Su presencia en Mallén ha permitido transformar oportunidades en empleo y desarrollo, fijando población, atrayendo talento, generando riqueza y demostrando que el Aragón rural puede ser tan competitivo como cualquier entorno urbano", ha señalado Vaquero.

Ha hecho alusión, a su vez, en las potencialidades que este proyecto empresarial tiene en nuestra comunidad autónoma: "Ha sabido vincular el respeto por la tierra, la importancia agroalimentaria de Aragón y también la apuesta por la innovación y la tecnología para competir en un sector en constante evolución".

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón también ha reafirmado su compromiso con el sector agroalimentario como motor estratégico de la comunidad autónoma. Durante la visita, Rincón ha destacado "el papel de las empresas agroalimentarias como ejemplo de innovación, sostenibilidad y arraigo territorial". "Así, apoyamos a quienes transforman lo que producimos en Aragón, completan la cadena de valor en nuestra tierra y lo llevan a mercados nacionales e internacionales con el sello de calidad de la comunidad", ha anotado.

Inversiones importantes

El director general de Ñaming, Jorge Miranda, ha explicado los planes de futuro de la compañía. A los ocho millones de euros de inversión de los últimos tres años para la ampliación y nuevas líneas de producción, se suma también el propósito de continuar la senda de crecimiento con una nueva ampliación que podría duplicar la extensión actualmente existente, así como la capacidad de producción y también el número de puestos de trabajo.

"Nuestro propósito es seguir con la senda de crecimiento de nuestro modelo de producción basado en productos casual-food, que sólo en la planta zaragozana nos permite producir 40 millones de unidades y realizar un total de 200.000 entregas en un solo año, suponiendo un 54% de la cuota de mercado en 2024", ha especificado.

Ha calificado la planta de Mallén como "estratégica" para poder fabricar más de 200 referencias distintas, una cifra en constante evolución con el lanzamiento anual de 30 nuevas recetas. De esta manera consiguen que más de 200.000 personas consuman a diario estos productos y que estén presentes en más de 40.000 puntos de venta.

Ñaming es una empresa aragonesa con 35 años de trayectoria ubicada en Mallén, donde tiene su sede principal y su corazón industrial. Líder del mercado español del Casual Food, elabora a diario una amplia gama de productos frescos listos para comer -sándwiches, wraps, bocadillos, ensaladas o ensaladillas- que distribuye en España, Francia y Portugal a través de los principales canales de supermercados, gasolineras, vending y hostelería.

La compañía está participada por los fondos DeA Capital y Unigrains, referentes europeos en inversión agroalimentaria, y por su director general, Jorge Miranda, miembro de la familia fundadora.