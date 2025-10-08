Así es El Planerón, la desconocida estepa de Aragón que enamoró a Norman Reedus: "Un sueño"

Aragón esconde unos paisajes que te trasladan directamente a otras partes del mundo. Incluso los propios aragoneses, tristemente, no conocen muchos lugares de su propia tierra. Puntos distribuidos por Zaragoza, Huesca y Teruel que terminan por encandilar a los foráneos ganando incluso fama mundial.

La desertificación en España hace mella desde hace décadas en Aragón donde se pueden encontrar algunos paisajes completamente esteparios. Los Monegros es el ejemplo más conocido a nivel regional, pero también existen otras zonas desérticas que incluso han logrado atraer a marcas gigantes como es el caso de la Rambla de Barrachina, conocida como 'El Cañón Rojo' por su parecido al Lejano Oeste. Dior encontró en este pequeño punto de Teruel el escenario ideal para grabar un anuncio con Johnny Deep.

Otro punto desconocido de Aragón que ha logrado 'enamorar' a una gran productora audiovisual ha sido 'El Planerón'. AMC grabó en noviembre de 2024 un capítulo de 'The Walking Dead. Darryl Dixon' en esta zona de la provincia de Zaragoza. El episodio de la tercera temporada, llamado Limbo, se ha estrenado en las últimas horas con un gran protagonismo para El Pueblo Viejo de Belchite, lugar de residencia de un grupo de leprosos que sobrevive como puede a los siempre temidos caminantes.

Los paisajes desérticos predominan en un capítulo considerado por el propio protagonista, Norman Reedus, como el mejor de la temporada. El propio Darryl Dixon quedó enamorado, como el resto de productores y directores del capítulo, de El Planerón por donde aparece conduciendo una moto huyendo de sus enemigos. "Conducir una moto por estos paisajes es un sueño para mí", afirmó el protagonista de la serie en el inside publicado por The Walking Dead en YouTube.

Otra de las escenas más impresionantes del capítulo de la secuela de 'The Walking Dead' es cuando Darryl Dixon traslada un vagón de tren por la línea ferroviaria que usó Endesa entre Samper y Andorra junto a cientos de caminantes.

Así es El Planerón

Tal como recuerda la web de Turismo de Aragón, El Planerón es uno de los escasos territorios esteparios que se conservan en Europa. Se trata de un paisaje árido estepario único en España con un gran interés a nivel europeo gracias a sus características geológicas y su peculiar flora y fauna.

Esta zona, con 700 hectáreas de un rico ecosistema con especies vegetales asociadas a suelos salinos y yeso, sestá situada aproximadamente a 15 kilómetros de Belchite y mucho más cerca de Codo. Quien recorra este paraje se va a adentrar en paisajes de amplios horizontes y espectaculares tonalidades cromáticas que nada tienen que envidiar a zonas de África o Asia.

Vista panorámica de El Planerón / TURISMO DE ARAGÓN

La Reserva Ornitológica de El Planerón recibe cada año a investigadores de todo el mundo que buscan observar aves esteparias acostumbradas a sobrevivir a una sequía extrema, alta sanilidad, viento muy fuerte y muchas horas de sol.

Tal como explica Turismo Campo de Belchite, los amantes de la ornitología podrán contemplar una de las mayores densidades de Alondra Ricotí o "Rocín" de toda Europa. Además, durante el invierno es habitual observar grandes bandos invernantes de especies como la Ganga Ibérica, la Calandria o la Terrera Marismeña.