PP y PSOE se enzarzan de nuevo por el informe de la UCO y el "daño" a la imagen de Teruel

Los últimos detalles del nuevo informe de la UCO de la Guardia Civil, que revelan el pago de billetes de tren a terceras personas durante la visita del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a Teruel, en el marco de su polémica estancia en el Parador, han vuelto a hacer estallar las tensiones entre el PP y el PSOE en Aragón.

El presidente del PP de Teruel, Joaquín Juste, ha denunciado el "deterioro" a la imagen de la ciudad y ha pedido "explicaciones" al PSOE, recuperando la polémica en torno a la estancia del exministro en el Parador de Teruel, después de que en la comisión de investigación en el Senado del caso Koldo tanto los responsables de Paradores, como la ministra Pilar Alegría -entonces, delegada del Gobierno en Aragón- negaran tener conocimiento ni constancia de que en sus instalaciones se celebrara una fiesta o que hubiera desperfectos como consecuencia de dicha juerga que se habría celebrado, supuestamente, en la suite que ocupaba el exministro de Transportes.

"Es difícil ver o escuchar algo que no se ha producido", llegó a decir Alegría en la comisión de investigación, donde aseguró que no existió "ni fiesta ni desperfectos". "Jamás he podido escuchar nada de una fiesta con prostitutas, drogas, jamás tuve conocimiento, jamás escuché, ni vi absolutamente nada", recalcó el pasado mes de mayo la ministra en la sede de la Cámara Alta, donde compareció a petición del PP en la comisión que investiga el caso Koldo.

El informe de la UCO hecho público en los últimos días confirma el pago de billetes de tren a terceras personas, por un valor de 490,25 euros, entre los días 15 al 16 de septiembre del 2020, en plena pandemia del coronavirus, y coincidiendo con las fechas en las que el exministro Ábalos se encontraba en la capital turolense en viaje oficial para visitar unas obras ferroviarias. A ese mismo viaje asistió la ahora ministra portavoz, entonces delegada del Gobierno de España en Aragón, Pilar Alegría, que también se alojó en el Parador de Teruel.

Desde el PP de Teruel han considerado "inaceptable" que la capital de la provincia vuelva a aparecer a nivel nacional "vinculada a los escándalos del exministro socialista" y Juste ha denunciado "que se arrastre de nuevo el nombre de la ciudad por hechos que nada tienen que ver con las grandes virtudes que la representan". "Mientras la UCO investiga las irregularidades, el PSOE se encarga de encubrir los hechos señalando a los medios de comunicación que lo hacen", ha afirmado Juste. "Parece inaudito que vuelva a salir información sobre este escándalo cuando lo negaron", ha concluido Joaquín Juste.

Fernando Sabés ha mostrado una imagen del Torico en el suelo para denunciar las "negligencias del PP" en capital turolense. / PSOE ARAGÓN

El PSOE dice que la "mala imagen" viene de las "negligencias del PP"

La respuesta ha llegado por parte del portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, que ha atacado al presidente del PP, Jorge Azcón, asegurando que se ve "acorralado por su nefasta gestión" y ha denunciado que "solo sabe confrontar con la difamación" y que está "obsesionado con Alegría".

"Como siempre, el PP desvía la atención para que no nos fijemos en su mala gestión", ha denunciado Sabés, que ha contraatacado diciendo que la "mala imagen de Teruel la de una alcaldesa del PP que con su negligencia provoca que se venga abajo el Torico, uno de los símbolos de la ciudad; da mala imagen que un edificio de la capital de Teruel se derrumbe, que todavía no esté el claro el motivo y que la alcaldesa, en lugar de ayudar a los vecinos afectados, esté enfrentado a ellos".

Y también ha apuntado al líder de la formación y presidente de Aragón. Sabés ha recordado que Azcón todavía no ha dado los detalles de "con quién fue y cómo se pagaron viajes como el de Galicia, mientras en Aragón varios municipios se inundaban". "Ya nos gustaría que Jorge Azcón fuera tan transparente como lo es Pilar Alegría", ha reprochado Sabés, que ha defendido a la también líder del PSOE en Aragón, que ofreció una rueda de prensa monográfica sobre su estancia en el Parador de Teruel.

Y a su vez, el portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha respondido que "taparon lo ocurrido en el Parador" y ha asegurado que el PP "no está difamando a nadie, se exige que se diga la verdad". Las pruebas "acorralan a Alegría, que negó los hechos en la comisión de investigación del Senado y que, dijo que si se demostraba su mentira dimitiría", ha insistido. "Ya está tardando la señora Alegría en dimitir, si no, su credibilidad queda otra vez mermada y demuestra lo poco que le vale la verdad a la portavoz de las mentiras", ha zanjado.