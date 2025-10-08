Radiografía de la plantilla de Adient en Alagón: veteranía, paridad y arraigo rural

El anuncio de un expediente de regulación de empleo (ere) en Adient Automotive ha caído como un mazazo en la comarca zaragozana de la Ribera Alta del Ebro. La planta de Alagón, que fabrica estructuras metálicas para asientos de automóvil a marcas como Volkswagen, Stellantis, Ford o Renault, es una de las más consolidadas del tejido industrial aragonés. En sus naves en Alagón y Pedrola trabajan un total de 741 empleados, buena parte de ellos con más de dos décadas de experiencia en el sector.

“Somos una plantilla muy estable, con mucha gente que entró a finales de los 90 y principios de los 2000. Llevamos media vida aquí”, resume un representante sindical. Junto a este grupo principal conviven empleados más jóvenes, de 30 a 35 años, que accedieron a la empresa hace diez años cuando la planta se convirtió en proveedora de la plataforma conjunta de Seat, Volkswagen y Audi en España y Portugal. Existe también un colectivo sénior formado por 161 empleados mayores de 55 años, de los que cerca de 70 tienen entre 58 y 61 años, un colectivo que será clave en la negociación del expediente. La legislación obliga a la empresa a mantener las cotizaciones de estos empleados hasta su jubilación. Los sindicatos reclaman que el ajuste laboral se base en criterios de voluntariedad y que no se pierda empleo estable.

“Nos gustaría que no haya despidos forzosos y se tuvieran en cuenta la cercanía de algunos compañeros a la jubilación”, subrayan desde el comité, que recuerda que en 2012, en plena crisis, la compañía planteó inicialmente más de 120 despidos y finalmente se redujeron de forma significativa. “Ahora el punto de partida es mucho más alto, pero esperamos que sea unaestrategia de negociación”.

El despido colectivo afecta a casi el 25% de la plantilla, lo que lo sitúa entre los ajustes más severos de los últimos años en el sector de componentes del automóvil en Aragón. En la memoria reciente quedan los recortes de plantilla provocados por los cierres de Bosal en Pedrola o Airtex en Zaragoza, que hicieron mella en la industria auxiliar. En este caso, el temor es la pérdida de puestos de trabajo.

Lejos de la imagen tradicional del metal, Adient Automotive tiene una plantilla equilibrada entre hombres y mujeres y un nivel de especialización poco común en una planta de su tamaño. Más del 40% de su plantilla son mujeres, y el empleo femenino se extiende a áreas técnicas, de control de calidad y de producción.

La mayoría de los trabajadores residen en Zaragoza capital y en la Ribera Alta del Ebro, aunque un grupo importante vive en Valdejalón o Comunidad de Calatayud, procedentes de la fábrica que Adient tenía en Calatorao hasta su cierre hace dos años, para los que la empresa mantiene rutas diarias de transporte.

Tres décadas de crecimiento y tecnología

Adient comenzó su actividad en Aragón en 1991, fabricando pequeñas piezas para Opel España. Con el paso de los años amplió su capacidad productiva hasta convertirse en un proveedor de primer nivel en estructuras y componentes metálicos para asientos. Desde sus instalaciones la firma apuesta por tecnologías de última generación como la soldadura láser o el clinchado, además de complejos sistemas de ensamblado y pintura por cataforesis.

La actual denominación de la empresa tiene su origen en la escisión de la división de asientos e interiores de la multinacional estadounidense Johnson Controls, proceso culminado en 2016 del que nació una empresa independiente con sede europea en Dublín (Irlanda) y acciones cotizadas en la Bolsa de Nueva York.

Desde entonces, su estrategia pasa por invertir en innovación y reforzar su presencia en el vehículo eléctrico, la conducción autónoma y la personalización interior.

A nivel global, Adient es el mayor proveedor de sistemas de asientos del mundo, con más de 75.000 empleados en 230 plantas distribuidas por 33 países. Uno de cada tres asientos de coche se fabrica en una instalación de la compañía.