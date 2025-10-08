Seguridad laboral: el Gobierno de Aragón llama a 737 empresas para prevenir los riesgos de trabajar en los tejados

Las caídas en cubiertas son una de las causas más repetidas entre los accidentes laborales. De hecho, en entre 2024 y 2025 han supuesto el 15% del total de accidentes graves y mortales. Unas cifras que han llevado al Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) a realizar una campaña específica de investigación de los riesgos asociados en trabajos en cubiertas en la que se ha informado sobre los riesgos de dichos trabajos a 737 empresas de la comunidad autónoma.

La iniciativa ha ido acompañada de un programa de visitas de técnicos del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral a compañías que han comunicado trabajos de estas características. En total, al final de año estas visitas llegarán a las 60. Estos datos se han dado a conocer en la jornada Riesgos relacionados con trabajos en cubiertas, organizada por Cepyme Aragón, inaugurada por el director general de Trabajo, Jesús Divassón, este miércoles.

Para Divassón, es "fundamental dirigir las investigaciones y la difusión a sectores que concentran muchos de los accidentes. Las caídas en cubiertas se producen de forma repetida y es importante conocer los riesgos y concienciar a empresas y trabajadores de ellos". Además, el director general ha asegurado además que las campañas de vigilancia "están funcionando. Les damos a las empresas medidas e instrumentos para prevenir. Observamos que cuando vamos a las empresas con programas de asesoramiento los sectores se ponen guardia y eso es positivo".

El programa del ISSLA cuenta de tres vertientes diferenciadas. Por un lado, una campaña general de difusión y sensibilización del riesgo desarrolada por CEOE y Cepyme, así como una campaña informativa sectorial dirigida a empresas que realicen dichos trabajos y una campaña técnica con un estudio de situación específico.

Otros programas

El programa de trabajos en cubiertas complementa otras campañas realizadas por el instituto de salud laboral, como el programa de carretillas elevadoras con contactos con 182 empresas y 64 visitas realizadas. También el de investigación de enfermedades profesionales, con 800 avisos enviados y 13 casos investigados; el de accidentes no traumáticos, con 129 casos detectados y 87 investigados.

A esto se une otras iniciativas dirigidas a fomentar la seguridad vial laboral con el desarrollo del Sello de Movilidad Segura en colaboración con la DGT o la potenciación de la red aragonesa de empresas saludables que ha pasado de 54 a 100 en los dos últimos años.

En esta línea, la de apostar por el bienestar laboral, desde el Gobierno de Aragón se ha puesto en marcha la campaña de difusión Cuando nos cuidamos, todo suena mejor dirigida a la concienciación y al fomento del bienestar laboral en el trabajo.