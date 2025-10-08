Estos son los dos destinos más solicitados por los aragoneses en los viajes del Imserso: "Hace falta estar espabilado"

Los jubilados aragoneses ya pueden solicitar sus viajes del Imserso para la temporada 2025-2026 para viajar a distintos lugares de España. Los pensionistas de Zaragoza, Huesca y Teruel con prioridad preferente (algo que se calcula mediante una asignación por puntos, teniendo en cuenta factores como la edad, ingresos, discapacidad, participación previa o condición de familia numerosa, entre otros) ya han podido tener de toda esta jornada para realizar sus reservas. Suponen aproximadamente un 10% del total, por lo que a partir del jueves podrán acceder a las plazas sobrantes el 90% de los solicitantes.

Cada comunidad autónoma tiene asignada un número de plazas atendiendo a la población mayor de 65 años residente en cada provincia, según los datos que figuran en el Instituto Nacional de Estadística. El presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Aragón, José Manuel Clúa, destaca que por el momento no se han producido aglomeraciones en las oficinas, algo que esperan a partir del jueves. "Hace falta estar espabilado y no despistarse para lograr el destino que se prefiere", indica.

Para realizar las reservas, las personas acreditadas deben haber recibido una carta en la que se incluye una clave que les permitirá realizar su petición de destino de forma presencial en las agencias de viaje autorizadas o través de la página web de las empresas adjudicatarias: www.turismosocial.es, para los viajes de costa peninsular y turismo de escapada, y www.mundicolor.es, para los viajes de costa insular.

El responsable de las agencias de viaje en Aragón indica que nuevamente los destinos más solicitados en estas primeras horas han sido Canarias y las costas andaluzas. Aunque con el paso de los años también se están consolidando destinos de interior, así como las rutas culturales. "Mucha gente se molesta si no pude lograr el destino en el que estaba pensando, pero es normal que pase cuando existen menos plazas reservadas que personas acreditadas", señala.

Novedades destacadas

Como novedad, esta edición incorpora una tarifa plana de 50 euros para pensionistas con ingresos inferiores a los de pensiones no contributivas. Para ellos hay reservadas un total de 7.447 plazas. También, por primera vez, se permitirá viajar con mascotas de hasta diez kilos (incluido transportín) en algunos lotes, con un cupo del 2% de plazas en los lotes de costa.

Este año se ofrecen 879.213 plazas, de las cuales 440.284 son para el turismo de costa peninsular, 228.142 se destinan al turismo de costa insular y 210.787 se reservan para el turismo de escapada.

Los pensionistas que consigan plaza podrán elegir entre un total de 386 hoteles por toda España. Los destinos son: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Baleares, Canarias, Circuitos Culturales, turismo de Naturaleza y Capitales de provincia, y Ceuta y Melilla.

Clúa indica que las principales quejas que tienen que escuchar en las agencias de viaje tienen que ver con los costes de los destinos. Los precios han aumentado un 6,6% respecto a la temporada anterior, en línea con la subida de las pensiones que se ha producido en 2024 (+3,8%) y en 2025 (+2,8%), según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Un incremento que va desde los 7,5 euros para los viajes de capitales de provincia de cuatro días, hasta los 26,3 euros de los viajes de 10 días y con transporte a Canarias, que son los más caros.

Los gastos incluyen el alojamiento (en media pensión o pensión completa, según el destino), transporte de ida y vuelta, seguro de viaje, servicio de medicina general y programa de animación socio-cultural.