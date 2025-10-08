La supervisora de la uci del hospital de Barbastro se suma a las dimisiones en sanidad

La supervisora de la uci del hospital de Barbastro ha presentado su dimisión en otra renuncia más en el ámbito sanitario aragonés. Según ha adelantado la SER, la profesional deja el cargo, tras tres años en ejercicio, por motivos personales. Desde la consejería de Sanidad ya han nombrado un sustituto. Sin embargo, según ha manifestado el portavoz socialista en la comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, Iván Carpi, esta nueva renuncia “demuestra el malestar que hay entre la plantilla con las decisiones que llegan de Zaragoza. Es una más en la cascada de dimisiones que ha habido en los últimos meses, fruto del feroz plan de recortes que está aplicando Azcón”.

El diputado ha señalado que “lejos de poner una solución definitiva, el Gobierno de Aragón mantiene ese plan con el inexplicable silencio de los representantes del Partido Popular en la zona oriental, que están permitiendo que se desmantele el hospital y con ello, la calidad en un servicio público que tanto costó implantar”.

En unos días, según ha recordado Carpi, se hará efectiva la supresión de una de las tres plazas de enfermera de la uci, “de nuevo, los principales afectados serán los usuarios” y ha explicado que “con solo dos profesionales se van a dejar desatendidas situaciones imprevistas, nuevos ingresos o emergencias. Estamos hablando de pacientes de alta complejidad que, en muchas ocasiones, requieren de dos enfermeras. Hasta ahora, la tercera atendía cualquier otra situación que pudiera surgir”.

El PSOE incide en que ya alertaron el pasado mes de junio de este recorte, “el maltrato a Barbastro es incomprensible. Un hospital que atiende a la mitad de la provincia de Huesca y que están dejando en los huesos sin dar una razón lógica. El malestar entre la ciudadanía y entre los profesionales es palpable. Azcón tiene que dejar de esconderse y dar una explicación a los más de 110.000 altoaragoneses que tienen en este hospital su centro de referencia”.