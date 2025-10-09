Más de 300 kilómetros para abortar en Aragón: los colectivos feministas denuncian "obstáculos reales" para interrumpir el embarazo

El derecho al aborto está garantizado en Aragón. Pero la coordinadora de organizaciones feministas de Zaragoza ha alertado en una carta al Ministerio de Sanidad de las dificultades con las que se encuentran las mujeres aragonesas que quieren interrumpir su embarazo. La falta de profesionales obliga a que en algunos casos se tengan que recorrer más de 300 kilómetros para acceder a una clínica y, según los datos publicados esta semana, solo el 2,3% de las intervenciones se realiza dentro de la sanidad pública.

La Ley Orgánica 2/2010, reformada en 2023, reconoce de forma inequívoca el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y obliga a los poderes públicos a garantizar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de equidad, accesibilidad y calidad en el sistema sanitario público. Sin embargo, desde la coordinadora feminista lamentan que la realidad en Aragón "dista mucho de este mandato legal, evidenciando un incumplimiento flagrante", según expresa su portavoz, Josefina Musulén.

La queja fundamental tiene que ver con la "ausencia casi total" de interrupciones voluntarias del embarazo en los hospitales públicos. Desde la consejería de Sanidad indican que los dos grandes hospitales de Aragón (Miguel Servet y Clínico) realizan los denominados abortos terapéuticos, que suelen presentar mayores complicaciones y que las cifras van al alza. Así, indican que en el año 2015 únicamente se practicaban entre cuatro y nueve abortos anuales en la sanidad pública, en los dos últimos años se han realizado 39 y 42.

En este momento únicamente una clínica privada se hace cargo en la comunidad de las interrupciones del embarazo cuando las que solicitan someterse a un aborto se lo plantean a su médico de cabecera. Según Musulén, esto limita el acceso y genera "una dependencia absoluta del sector privado para una prestación pública". Además, implica dejar sin un "acompañamiento cálido" a una mujer que se encuentra tomando una de las decisiones "más difíciles ante las que se enfrentará durante su vida".

Por este mismo motivo, al contar únicamente con una clínica concertada, las organizaciones feministas indican que desde hace muchos años se están produciendo derivaciones forzosas desde Huesca y Teruel. "Las mujeres de Huesca son derivadas obligatoriamente a Zaragoza, con trayectos de hasta tres horas y a su vez las mujeres de Teruel son derivadas tanto a Zaragoza como, en numerosos casos, a Valencia, lo que supone traslados de más de 300 kilómetros y un claro desarraigo territorial", advierten.

Concierto económico

La responsable de la comisión de la mujer de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ), Olga Sancho, considera "preocupante" la realidad aragonesa. "Creemos que se está favoreciendo un concierto económico cuando realmente se está hablando de un momento muy delicado en la vida de las mujeres", asegura.

De hecho, la salida del sistema público para realizar las interrupciones del embarazo implica dejar "desatendidas" a las pacientes, a veces en contexto de falta de información. Una opinión que comparte Musulén, al señalar que durante el trance se ven privadas "de un acompañamiento cálido".

También lamentan que existe una falta de información clara en los centros de salud, sumada a "dilaciones innecesarias y obstáculos burocráticos" que retrasan el acceso a una prestación que debería ser ágil, segura y gratuita.

Las razones de fondo de esta situación, alargada en el tiempo, están en la falta de profesionales disponibles en los hospitales públicos. "Hasta el momento la objeción de conciencia es alegada de forma generalizada, sin un registro público transparente, esto impide que se habiliten equipos suficientes para garantizar el derecho en cada sector sanitario, como exige la normativa", denuncian en la carta que mandaron el pasado mes de septiembre al ministerio.

Registro obligatorio

En este momento, el Gobierno de Aragón se ha comprometido a poner en marcha ese registro, tras un requerimiento por parte del Ejecutivo central. "Esperemos que finalmente se cumpla, pues ya era obligatorio de antes", indica Musulén que pide que sea un listado abierto que todo el mundo pueda consultar.

Según los últimos datos disponibles, en Aragón el pasado año se realizaron 1.822 interrupciones del embarazo, 1.777 de ellas en la única clínica privada disponible. Las solicitudes fueron 1.444 de Zaragoza, 251 de Huesca y 127 de Teruel. En solo 64 casos se habían superado las 15 semanas de embarazo. La tasa de interrupciones en Aragón se mantiene estable en torno a 8,4 por 1.000 mujeres de entre los 15 y los 44 años, ligeramente inferior a la media estatal (12,22 por mil).

Los colectivos feministas reclaman al Ministerio de Sanidad que actúe "con decisión" de forma que se impulse "de manera urgente la plena integración" del aborto en la red hospitalaria pública aragonesa, con unidades de referencia en cada provincia. Además, exigen que se aseguren recursos y protocolos de información y acompañamiento en atención primaria, con formación obligatoria para el personal sanitario en derechos sexuales y reproductivos. Y sobre todo, que se reduzca la brecha territorial, garantizando transporte, permisos y apoyos para mujeres de Huesca y, de manera especialmente urgente, para las de Teruel que hoy en día se ven obligadas incluso a desplazarse fuera de la comunidad autónoma.

"El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho humano fundamental, vinculado a la autonomía, la salud y la dignidad de las mujeres y no puede depender de códigos postales, derivaciones privadas o de la voluntad individual de profesionales sin regulación adecuada", reclaman.