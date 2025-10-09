Aragón critica que la nueva Ley de Movilidad Sostenible pone en riesgo 151 paradas de autobús en la comunidad

El Gobierno de Aragón ha trasladado este jueves su preocupación ante la posible supresión de hasta 151 paradas de autobús de las líneas estatales en Aragón por la aprobación del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.

Según han compartido en una nota de prensa, esta situación ha sido provocada después de que el Gobierno de Pedro Sánchez sacara adelante este miércoles en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible con los votos a favor del PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, BNG y Junts. De prosperar, esta norma sería el marco legal para implantar el nuevo mapa concesional estatal en un plazo no superior a un año desde la entrada en vigor de la ley, de tal forma que se “socavaría la movilidad de los más de 25.000 aragoneses”.

Más en concreto, han remarcado que la ciudadanía se verá afectada por un recorte de paradas “sin precedentes”, al perder la posibilidad de subirse al autobús en sus pueblos pese a que “continuaría pasando, pero sin detenerse”.

El Ejecutivo autonómico ha denunciado de manera reiterada los planes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en lo que ha considerado “un ataque a las políticas e iniciativas de lucha contra la despoblación”.

“La eficacia requiere de medidas que van en la dirección contraria al Gobierno central, empeñado en primar la reducción de tiempos en las conexiones entre las grandes urbes, en detrimento de un transporte social que atienda las necesidades de los habitantes del medio rural, de quienes se olvida por completo el Ministerio con este nuevo mapa estatal”, ha denunciado el director general de Transportes del Gobierno de Aragón, David Sánchez Fraile.

De salir adelante este nuevo mapa concesional, ocasionaría un “grave perjuicio a más de 26.500 oscenses que verían suprimidas paradas en un total de 50 municipios”. En el caso de Zaragoza serían 39 los municipios que “verían pasar de largo el autobús al que ahora sí se pueden subir casi 2.500 afectados” y, en el caso de Teruel, se suprimirían paradas en 62 municipios y el número de usuarios damnificados ascendería a casi 10.000.

“Desde el Gobierno de Aragón nos oponemos a la supresión de todas o cada una de las 151 paradas previstas, porque es de justicia que nuestro medio rural disponga del mejor transporte público posible y que todas las administraciones contribuyamos a ello”, ha señalado Sánchez Fraile.

"Buscan el enfrentamiento institucional"

La Delegación del Gobierno en Aragón ha indicado que desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se garantiza el mantenimiento de todas las paradas de las líneas de autobuses interurbanas, asegurando que la ciudadanía no pierda sus actuales oportunidades de viaje aun sin existir acuerdos, por lo que ha acusado al Ejecutivo autonómico de "buscar el enfrentamiento institucional".

Así han respondido a la "preocupación" manifestada por parte de la DGA. Las comunidades autónomas "tenían de plazo hasta el 15 de septiembre" para decidir si aceptaban la oferta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para gestionar ellas mismas las rutas intraautonómicas de autobús con una financiación de 40 millones extraordinarios" de aportación estatal. En el caso de Aragón, "es una de las comunidades que rechazaron el mapa o no respondieron a lo que se les preguntaba, reclamando que únicamente aceptaban la celebración de una conferencia sectorial", han apuntado.

A pesar de "la negativa y el bloqueo", el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "ya anunció que seguirá prestando, a través de concesiones de la Administración General del Estado, los servicios de las rutas en aquellas comunidades que no han aceptado el nuevo esquema".

Por ello, "no hay ningún cambio y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible garantiza el mantenimiento de todas las paradas de las líneas de autobuses interurbanas asegurando que la ciudadanía no pierda sus actuales oportunidades de viaje aun sin existir acuerdos".