Aragón exige el mismo trato que Cataluña para disponer de suelos del Estado destinados a vivienda

El rechazo por parte del Gobierno de España a ceder suelos al Gobierno de Aragón para construir 2.000 viviendas públicas en Zaragoza, y el hecho de haber judicializado la reversión de un solar del Actur cedido en su día al Ministerio de Defensa, según adelantó este diario, acaba de sumar un inesperado agravio. Así, el consejero de Fomento, Logística, Vivienda y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha denunciado este jueves que una petición similar se le ha concedido a Cataluña, añadiendo un grado de "discriminación" a la hora de disponer de suelos del Estado destinados a vivienda. "A unos les sale gratis por ser del mismo color político que el Gobierno del señor Pedro Sánchez y otros tienen que pagar", ha lamentado.

Los cinco de los suelos reclamados por el Gobierno de Aragón hace un año pertenecen a la Sareb, conocido como banco malo, acumulan una capacidad potencial para casi 2.000 viviendas en distintos barrios de Zaragoza. "Tengo aquí tres cartas enviadas a la ministra de Vivienda, al ministro de Economía y al consejero delegado de la Sareb, fechadas el 24 de junio de 2024, en las que le pedimos la cesión durante 75 años de suelos en la ciudad de Zaragoza con la condición de que esos suelos y esas viviendas retornarían al Estado pasado ese plazo", ha dicho el consejero sorprendido de que el presidente de Cataluña, Salvador Illa, anunciara el miércoles que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de España para gestionar todo el patrimonio del banco malo, con más de 13.000 pisos y 300 solares. A la petición aragonesa llegó el 4 de julio una respuesta negativa indicando que si Aragón quiere esos suelos los debería pagar "a precio de mercado".

La comparación con Cataluña ha sentado muy mal en el seno del Ejecutivo aragonés. "Esta es la política sectaria y discriminatoria del Gobierno de España", ha indicado al asegurar que repetirán la petición para garantizar el uso de los suelos. Sobre todo al entender que la administración estatal es la única que no ha cedido suelos para sacar adelante el plan autonómico de vivienda que, según ha recordado, cuenta con 400 millones de inversión para intentar llegar al final de esta legislatura con casi 5.000 viviendas públicas impulsadas, algunas ya estrenadas.

Los suelos solicitados se encuentran en Valdefierro (donde se podrían levantar 140 viviendas públicas), en los terrenos de la antigua Aceralia (con espacio para 414 viviendas), en el entorno de la avenida de Cataluña y la Z-30 (550 viviendas), en el barrio de Vadorrey (112) y en el barrio de Santa Isabel, donde se calcula a su vez un mínimo de 585 viviendas.

Margarita Xirgu

Por otro lado, el consejero ha indicado que han pedido por carta al Ministerio de Defensa que desista del conflicto judicial que mantiene con el Gobierno de Aragón en relación a un suelo cedido en 1994 por la administración autonómica en la calle Margarita Xirgu de Zaragoza, para hacer viviendas para militares y que no han sido ejecutadas en 30 años.

Dado el incumplimiento, López ha indicado que en febrero del pasado año se les pidió la devolución para poder hacer viviendas y la respuesta fue un contencioso administrativo. "Esa es la actitud del Gobierno de Sánchez: de diálogo y de colaboración en beneficio de todos los ciudadanos, voten a quien voten, cero patatero", ha sentenciado.

Ante esta situación el Gobierno de Aragón queda a la espera de respuesta estatal. El Gobierno de España aseguró ayer miércoles que el modelo de cogestión de las viviendas de la Entidad Estatal de Vivienda que procedan de la Sareb está abierto a otras comunidades autónomas con capacidad para la cogestión del parque interesadas en intervenir en el mercado de la vivienda, "desde todos los frentes".