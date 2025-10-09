Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aragón le dice al MNAC que "abandone toda esperanza" de retrasar la entrega de los bienes de Sijena

Olloqui ha reiterado la oposición aragonesa al cronograma presentado por el MNAC para la entrega de las pinturas

GRAFCAT048. BARCELONA, 02/07/2025.- Dos técnicos analizan las pinturas del monasterio de Sijena en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), este miércoles, cuando su director, Pepe Sierra, durante su primera intervención pública tras darse a conocer la sentencia, ha afirmado que espera que el &quot;riesgo cierto&quot; evite finalmente el traslado de , como exige la sentencia del Tribunal Supremo. EFE/Andreu Dalmau

GRAFCAT048. BARCELONA, 02/07/2025.- Dos técnicos analizan las pinturas del monasterio de Sijena en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), este miércoles, cuando su director, Pepe Sierra, durante su primera intervención pública tras darse a conocer la sentencia, ha afirmado que espera que el "riesgo cierto" evite finalmente el traslado de , como exige la sentencia del Tribunal Supremo. EFE/Andreu Dalmau

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

El director general de Cultura del Gobierno aragonés, Pedro Olloqui, ha lamentado este jueves la estrategia de dilación y de confusión puesta en marcha por el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) para el cumplimiento de la sentencia que ordena la devolución de las pinturas murales del Monasterio de Sijena y ha instado a sus responsables a "abandonar toda esperanza" de retrasar su entrega.

En una comparecencia de prensa, Olloqui ha reiterado la oposición aragonesa al cronograma presentado por el MNAC para la entrega de las pinturas, que eleva de las 28 semanas inicialmente propuestas desde Aragón a un total de 72, pero también a la realización de una prueba pericial por parte del Ministerio de Cultura y a la petición de la Generalitat de personación en la ejecución de la sentencia, que ha enmarcado en la referida "estrategia de confusión".

Noticias relacionadas y más

Tras insistir en que el único trámite judicial pendiente es el pronunciamiento de la jueza de Huesca sobre el cronograma para la devolución, el director general ha instado al MNAC a comenzar a fabricar los embalajes para llevar a cabo el traslado de las pinturas a su emplazamiento original en Sijena "en el menor plazo de tiempo posible".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Multa de 20.000 euros a un agricultor de Belchite por el regadío irregular de 3.900 almendros
  2. Este es el barrio de Zaragoza que no puede utilizar sus calles ni sus parques ya acabados: 'Queremos columpiarnos como los concejales
  3. Chueca responde al zasca de Paula Ortiz en el pregón: 'Hay que ser elegante en esta vida y ella no lo fue
  4. Los suelos de la antigua Casa y Confort de Zaragoza se recalificarán para construir 84 viviendas
  5. Zaragoza estrenará 14 nuevos pisos de lujo encima de una comisaría el próximo verano
  6. El restaurante de Zaragoza donde Jorge Azcón se reunió con los toreros aragoneses del momento
  7. Un grupo de jota sorprende con su baile de la canción de moda en plenas Fiestas del Pilar: “No nos esperábamos esta repercusión”
  8. ¿Qué gana Aragón concertando el Bachillerato?

Califato 3/4 revoluciona el Jardín de Invierno con críticas a Natalia Chueca: "Por las aceras, por las enfermeras, por las casas de juventud..."

Califato 3/4 revoluciona el Jardín de Invierno con críticas a Natalia Chueca: "Por las aceras, por las enfermeras, por las casas de juventud..."

El tiempo durante la Ofrenda de Flores de Zaragoza: esta será la temperatura hora a hora y el riesgo de lluvia

El tiempo durante la Ofrenda de Flores de Zaragoza: esta será la temperatura hora a hora y el riesgo de lluvia

Los errores que nunca debes cometer a la hora de vestirte para la Ofrenda de flores del Pilar según un experto

Los errores que nunca debes cometer a la hora de vestirte para la Ofrenda de flores del Pilar según un experto

El pueblo de Aragón que enamora por su silencio otoñal: dentro de una ruta única y con arquitectura natural y rural

El pueblo de Aragón que enamora por su silencio otoñal: dentro de una ruta única y con arquitectura natural y rural

El plan de la ministra Aagesen para Aragón: de la interconexión eléctrica con Francia a las subestaciones de Calatorao y Platea

El plan de la ministra Aagesen para Aragón: de la interconexión eléctrica con Francia a las subestaciones de Calatorao y Platea

El Campus de Teruel incorpora a su oferta académica el título de Experto Universitario en Astrofísica

El Campus de Teruel incorpora a su oferta académica el título de Experto Universitario en Astrofísica

El Hospital Universitario Quirónsalud de Zaragoza ofrecerá sesiones informativas para familiares de pacientes con demencia

El Hospital Universitario Quirónsalud de Zaragoza ofrecerá sesiones informativas para familiares de pacientes con demencia

Las mejores pastelerías de Zaragoza para disfrutar del manto de la Virgen en el Día Pilar

Las mejores pastelerías de Zaragoza para disfrutar del manto de la Virgen en el Día Pilar
Tracking Pixel Contents