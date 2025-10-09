Aragón le dice al MNAC que "abandone toda esperanza" de retrasar la entrega de los bienes de Sijena
Olloqui ha reiterado la oposición aragonesa al cronograma presentado por el MNAC para la entrega de las pinturas
El director general de Cultura del Gobierno aragonés, Pedro Olloqui, ha lamentado este jueves la estrategia de dilación y de confusión puesta en marcha por el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) para el cumplimiento de la sentencia que ordena la devolución de las pinturas murales del Monasterio de Sijena y ha instado a sus responsables a "abandonar toda esperanza" de retrasar su entrega.
En una comparecencia de prensa, Olloqui ha reiterado la oposición aragonesa al cronograma presentado por el MNAC para la entrega de las pinturas, que eleva de las 28 semanas inicialmente propuestas desde Aragón a un total de 72, pero también a la realización de una prueba pericial por parte del Ministerio de Cultura y a la petición de la Generalitat de personación en la ejecución de la sentencia, que ha enmarcado en la referida "estrategia de confusión".
Tras insistir en que el único trámite judicial pendiente es el pronunciamiento de la jueza de Huesca sobre el cronograma para la devolución, el director general ha instado al MNAC a comenzar a fabricar los embalajes para llevar a cabo el traslado de las pinturas a su emplazamiento original en Sijena "en el menor plazo de tiempo posible".
