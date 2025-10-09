Arajob: la empresa de RRHH aragonesa que lidera la selección de personal y el trabajo temporal en 2025

En el mercado laboral actual, cada vez más competitivo, contar con un socio estratégico en recursos humanos es clave tanto para las empresas que buscan talento como para las personas que necesitan encontrar un empleo. En Aragón, ese socio tiene nombre propio: Arajob, la empresa de RRHH de Zaragoza que afronta 2025 con un crecimiento previsto de más del 25% respecto a 2024, consolidándose como la ETT número uno entre las de capital aragonés. La compañía encadena dos ejercicios consecutivos duplicando su cifra de negocio: en 2023 duplicó la de 2022, y en 2024 volvió a duplicar la del año anterior

Su trayectoria, unida a su capacidad de adaptación, la ha convertido en un referente en el ámbito de los servicios de selección de personal y ofertas de trabajo temporal en Zaragoza y en toda España. Además, Arajob ha ampliado este año sus oficinas en la plaza de España (Zaragoza), doblando la superficie y reforzando su plantilla interna, con un objetivo claro: ayudar a más empresas a encontrar el perfil adecuado y a más candidatos a lograr el empleo que desean.

Oficinas más grandes, equipo reforzado

La nueva sede de Arajob en pleno centro de Zaragoza no es solo un espacio más amplio y moderno: simboliza el crecimiento y la ambición de una empresa que quiere llegar a más personas y más compañías. La ampliación ha permitido incrementar la plantilla interna, con un equipo todavía más preparado para acompañar tanto a candidatos como a responsables de RRHH en la búsqueda de soluciones laborales.

Este refuerzo tiene un impacto directo en la comunidad: más entrevistas, más vacantes cubiertas, más formación y, en definitiva, más oportunidades para quienes buscan trabajo en Aragón.

El equipo de Arajob refuerza su plantilla para atender la creciente demanda de empresas en Aragón. / Arajob

Más que una ETT: un socio estratégico para empresas

Los gerentes y responsables de RRHH de medianas y grandes empresas buscan soluciones eficaces y seguras en la gestión de personas. Arajob ha sabido diferenciarse como más que una ETT, gracias a un servicio integral que incluye:

Selección de personal y selección directa de talento : encontrar el perfil exacto para posiciones clave, con procesos ágiles y evaluaciones rigurosas.

: encontrar el perfil exacto para posiciones clave, con procesos ágiles y evaluaciones rigurosas. Trabajo temporal en Zaragoza y Aragón : coberturas rápidas, seguras y con total trazabilidad legal.

: coberturas rápidas, seguras y con total trazabilidad legal. Prevención de riesgos laborales : técnicos superiores que garantizan cumplimiento normativo y máxima seguridad en las incorporaciones.

: técnicos superiores que garantizan cumplimiento normativo y máxima seguridad en las incorporaciones. Extranjería y documentación : gestión de permisos de trabajo y prevención de delitos de falsedad documental.

: gestión de permisos de trabajo y prevención de delitos de falsedad documental. Formación y empleabilidad : actualización de competencias técnicas y desarrollo de talento.

: actualización de competencias técnicas y desarrollo de talento. Externalización de servicios de limpieza: En mayo de 2025, Arajob dio un nuevo paso en su estrategia de diversificación con la adquisición de una empresa aragonesa de limpieza con más de 30 años de experiencia. Con esta integración, la compañía amplía su catálogo de servicios, incorporando la externalización de limpieza a la oferta que ya proporciona a sus clientes.

“Arajob es un partner estratégico en la gestión de personas, no solo un proveedor de trabajo temporal”, explican desde la dirección de la compañía.

Selección directa: encontrar el perfil exacto

Uno de los servicios más demandados actualmente es la selección directa de personal. Muchas empresas necesitan cubrir posiciones críticas con profesionales altamente cualificados y no siempre cuentan con los recursos internos para hacerlo.

Arajob ha reforzado este departamento para ofrecer un proceso completo: definición del perfil, búsqueda multicanal, entrevistas, pruebas técnicas y presentación de finalistas. El resultado es un ahorro de tiempo, menor rotación y mayor encaje cultural entre empresa y trabajador.

Para los candidatos, esta vía supone la posibilidad de encontrar un empleo que realmente se ajuste a sus expectativas y capacidades.

Selección directa de perfiles cualificados: Arajob garantiza procesos de contratación ágiles y seguros. / Arajob

Trabajo temporal con garantías

El trabajo temporal en Zaragoza sigue siendo clave para sectores como la logística, la industria, la hostelería o los servicios. Arajob gestiona todo el proceso administrativo —contratos, nóminas, altas/bajas en Seguridad Social— y realiza un seguimiento del desempeño de los trabajadores.

Las empresas ganan en rapidez, seguridad jurídica y continuidad operativa, mientras que los trabajadores disfrutan de la confianza de una compañía que vela por sus derechos y condiciones claras.

Talento internacional y diversidad

Otra de las grandes fortalezas de Arajob es su experiencia en la contratación internacional de personal. La compañía trabaja directamente en los países de origen para localizar candidatos cualificados, regularizar su situación laboral y garantizar que lleguen a España en condiciones adecuadas de transporte y seguridad.

De este modo, Arajob facilita a las empresas la incorporación de perfiles que en el mercado local son muy difíciles de cubrir. Un ejemplo reciente ha sido la llegada de profesionales encofradores procedentes de África, que ya forman parte de plantillas en compañías españolas. Tras el éxito en la incorporación de personal internacional, el próximo paso será la regularización de un grupo de soldadores, un perfil altamente demandado por las empresas clientes de Arajob.

Firma del acuerdo de colaboración entre Arajob y representantes de la República de Mali para impulsar la contratación internacional de talento y fortalecer los lazos laborales entre ambos países. / Pablo Ibáñez

Recientemente el director de Arajob ha sido nombrado Cónsul honorario de la República de Mali en Zaragoza, lo que refleja el reconocimiento a los lazos creados durante años con la comunidad de malienses en Aragón.

De forma complementaria, Arajob cuenta con un área especializada en la prevención de falsedad documental, un problema cada vez más frecuente en procesos de contratación de personal extranjero. La verificación exhaustiva de permisos, certificados y documentos asegura a las empresas tranquilidad, cumplimiento normativo y seguridad jurídica.

“Nuestra misión es dar respuesta a la escasez de talento local y garantizar a las empresas que cada contratación internacional se realiza con todas las garantías”, subraya Jose Luis Tolosana, CEO de Arajob.

Para los candidatos: oportunidades reales

No solo las empresas se benefician del crecimiento de Arajob. Para quienes buscan empleo, la compañía se ha convertido en un aliado fiable. A través de su portal de ofertas de empleo y sus canales digitales, los candidatos pueden acceder a vacantes actualizadas, presentar su currículum y recibir acompañamiento durante todo el proceso.

Gracias a la cercanía del equipo, los candidatos encuentran no solo un trabajo, sino también orientación y apoyo en cada fase de la búsqueda.

Arajob, el aliado perfecto para todos aquellos candidatos en búsqueda activa de trabajo. / Arajob

Compromiso con Aragón y visión nacional

Aunque el corazón de Arajob está en Zaragoza, su actividad se extiende a toda España, colaborando con empresas medianas y grandes que buscan cubrir posiciones tanto operativas como técnicas y de gestión.

Este 2025, la compañía afronta el reto de consolidar su liderazgo en Aragón y seguir creciendo a nivel nacional, siempre con el mismo enfoque: atención personalizada, cumplimiento normativo y confianza.

Conclusión: una empresa con impacto

José Luis Tolosana, CEO de Arajob, junto con su equipo impulsan el crecimiento de la compañía con un modelo innovador de recursos humanos en Aragón y España. / Arajob

Arajob no es solo una empresa de trabajo temporal. Es un actor clave en el desarrollo económico y social de Aragón, que conecta talento con compañías, ofrece seguridad jurídica y aporta soluciones a un mercado laboral complejo.

Su crecimiento de más de un 25% este año, la ampliación de oficinas y el refuerzo de servicios como la selección directa y la limpieza profesional son pruebas de una ambición clara: seguir liderando el sector de RRHH y ser el socio de confianza de empresas y candidatos.