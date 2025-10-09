Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Billetes de Ouigo desde 9 euros con salida de Zaragoza: estos son los destinos

Sirven para viajar del 14 de diciembre al 2 de agosto

Ouigo en imagen de archivo

Ouigo en imagen de archivo / OUIGO

Luis Alloza

Ouigo ha abierto a las 10.00 horas de este jueves, 9 de octubre, la venta de billetes con precios que parten desde los 9 euros para viajar desde el 14 de diciembre hasta el 2 de agosto de 2026 a todos sus destinos (Madrid, Barcelona, Zaragoza, Tarragona, Valencia, Alicante, Albacete, Valladolid, Segovia, Cuenca, Elche, Murcia, Sevilla, Málaga y Córdoba).

Esta nueva oferta incluye cuatro nuevas frecuencias para unir Madrid con Barcelona (lo que incluye Zaragoza), con Sevilla, con Málaga y con Murcia, aumentando un 14% las plazas ofertadas de todas las rutas, según ha anunciado en un comunicado.

De esta forma, la compañía comenzará a ofrecer un total de 12 circulaciones en el Madrid-Barcelona, teniendo 8 de estas paradas en Zaragoza.

En el Madrid-Sevilla ampliará una cuarta frecuencia de ida y de vuelta, ofreciendo un total de 8 circulaciones, todas ellas con parada en Córdoba.

En Madrid-Málaga, la compañía pone a disposición de los viajeros 3 idas y 3 vueltas, reforzando la conexión con la Costa del Sol con una frecuencia más.

Asimismo, el Madrid-Murcia añadirá una frecuencia diaria, alcanzando las 3 idas y vueltas.

Por último, ha incorporado la conexión Murcia-Alicante-Madrid-Valladolid y Murcia-Alicante-Madrid, ambas rutas con paradas intermedias.

