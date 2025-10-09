La Casa Palestina de Aragón ante los acuerdos en Gaza: "Tenemos esperanza, no podemos tolerar más derramamiento de sangre"

La esperanza de la paz asoma en la guerra de Gaza. Israel y Hamás han alcanzado esta madrugada un acuerdo histórico que, tras dos años de invasión israelí y más de 67.000 muertos, podría poner en marcha un plan de paz trazado por Donald Trump que desde Aragón se observa con alivio, aunque con dudas. "Es importante que se pare la matanza y el derramamiento de sangre a diario que llevamos viviendo desde dos años, pero a la vez desconfiamos totalmente en los que han hecho este acuerdo, porque no han tomado en ningún caso el interés del pueblo palestino y tener en consideración su sufrimiento y su dolor", asegura el presidente de la Casa Palestina de Aragón, Ibrahim Abiat. Sí, sí, porque la verdad es que parece que en el acuerdo quien sale ganando entre comillas es Israel, ¿no? Porque claro, Palestina, Gaza, por ejemplo, quedará otra vez a merced de sus caprichos.

El representante de la comunidad palestina pide "garantías reales y verdaderas" para llevar a cabo el acuerdo, algo que en este momento parece alejado en el horizonte al considerar que Estados Unidos "siempre ha sido el aliado de la ocupación y las políticas de la ocupación". En este sentido, Abiat recuerda que han estado detrás de la llegada de armas y que, además, han "protegiendo políticamente" a Israel en las organizaciones internacionales "dándole cobertura a sus crímenes" y permitiendo la creación de guetos.

Abiat defiende la devolución de los rehenes por parte de Hamás, indicando que toda persona que ha perdido la vida o su libertad "es un drama", pero matiz que en las celdas israelíes existen presos palestinos que llevan "más de cuarenta años" entre rejas. "A ellos ¿quién les llora?, esa es la pregunta", señala. "¿Quién se preocupa de esa gente que está muriendo de mil maneras en celdas israelíes, de tortura, de maltrato, de humillación?", indica.

Sin lugares seguros

El palestino reconoce que la situación en Gaza está "en un momento crítico", cuando casi toda la población ha perdido familiares en el conflicto. "La gente recibe estos anuncios de acuerdo mucha esperanza, por lo menos este sufrimiento que están viviendo no se mantendrá otro invierno más en tiendas de campaña que luego son bombardeadas", manifiesta. Piden que se detengan los ataques de forma inmediata. "Están siendo perseguidos y bombardeados incluso después de cumplir con las órdenes de desalojar para encontrar sitios más seguros en los que les seguían atacando y les seguían masacrando", afirma.

El fondo de los acuerdos de paz, en todo caso, produce dudas en la Casa Palestina de Aragón. Creen que Hamás no debería estar implicado y que la Autoridad Palestina es el interlocutor adecuado para establecer la salida negociada. "Hamás nunca ha tenido en cuenta los intereses del pueblo, ahora mismo estarán negociando para lograr un acuerdo que salve a algunos de sus dirigentes", lamenta. Tampoco creen que la organización sea capaz de gestionar la rreconstrucción "Una de las zonas más bonitas de la Franja ahora es un montón de escombros, harán falta años para poder recuperala", manifiesta.