Casa Vero vuelve a descorchar los Pilares con su buen rollo

Es casi ya una tradición instaurada entre los amantes de la música y el vino que hasta que Viñas del Vero no los reúne no se puede dar el pistoletazo de salida a las Fiestas del Pilar. Por ello, un año más, el evento de Casa Vero fue el perfecto aperitivo para los 10 días de júbilo en la capital aragonesa.

Con todas las entradas vendidas desde hace semanas, el espacio Aura, en un día en el que el clima fue el idóneo, fue el escenario perfecto para un desfile de artistas de primer nivel a los que esperaban los cientos de amigos de Viñas del Vero.

Con DJ Rialto amenizando los espacios entre conciertos, fue la banda local Modelo la encargada de, con su energía y un directo participativo, calentar motores. El primer plato fuerte llegó con Carlos Ares. El compositor, acompañado de su ya característica banda, el que continuó con el buen rollo a la orilla del Río Ebro.

Cuando el sol caía, Samuraï combinó canciones de rock muy animadas con baladas más personales cuando ya no cabía ni un alfiler en Casa Vero. El momento más espectacular llegó este año con el grupo Ultraligera, que han pasado de ser una de las revelaciones del panorama musical español a una banda ya consolidada. Así lo demostró en Zaragoza con una sucesión de éxitos que fueron coreados prácticamente a lo unísono por todos los presentes.

Ya con la memoria de lo sucedido el 2 de octubre, Viñas del Vero ya piensa en la edición de 2026 y ha abierto la lista para la preventa de sus entradas.

Viñas del Vero es la bodega líder del Somontano. Su nombre procede del río que recorre la comarca, el Vero, situado al pie de los Pirineos. Fundada en 1986, esta bodega forma parte de la Familia de Vino de González Byass desde julio de 2008.