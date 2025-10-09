Los trabajadores de la empresa Abai Business de Zaragoza convocan huelga para este mes de octubre

El comité de empresa de Abai Business en Zaragoza (empresa dedicada al sector del Contact Center y que en mayor parte presta servicios para Movistar) ha convocado una jornada de huelga para el próximo 14 de octubre. La compañía emplea alrededor de 400 personas en la provincia de Zaragoza.

"En los últimos años, sin ningún tipo de justificación para ello, viene eliminando claves de usuario, deslocalizando presuntamente la atención telefónica del cliente de Movistar a otros países, lo que provoca que en otras plataformas se estén aplicando EREs, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y un largo etcétera", según ha informado este jueves el sindicato Osta, que forma parte del comité de empresa.

Según explican, después del último intento por parte de la empresa en agosto de modificar las condiciones de trabajo en la plataforma de Zaragoza -"que no estaba justificado y que finalmente no se llevó a cabo", matizan-, ahora “la empresa viene a remodelar la operativa de atención de Movistar, desmantelando el departamento Leads (encargado de la venta de productos de telefónica por la página web), pasando a estos trabajadores y trabajadoras con un cliente cuyo contrato finaliza en diciembre, y a los que de momento, no se está dando trabajo efectivo", ha añadido Osta.

Por otro lado, comunican que el acto de conciliación celebrado en el SAMA el pasado 8 de octubre "se cerró sin acuerdo, ya que la empresa aseguró al comité de huelga no ser posible la restitución de las personas con el anterior cliente ni el abono de la media de las comisiones generadas por los y las trabajadores en el último trimestre, que hubiese paliado parte de la merma económica sufrida por la plantilla", explican.

El único "ofrecimiento" de la empresa en dicho acto de mediación "fue la posibilidad de salidas voluntarias con indemnizaciones de 20 días topadas en 9 mensualidades", ha indicado Osta.

En opinión del sindicato aragonés, "esta situación perjudica a las personas afectadas en lo económico dejando en el aire su continuidad en la empresa, además de ofrecerles salidas voluntarias cuyas indemnizaciones no superan las legalmente establecidas", añaden.

Es por ello que Osta, junto con el resto de sindicatos del comité de empresa -a excepción de Solidaridad- convoca una huelga de 24 horas el próximo martes, 14 de octubre. Esta irá acompañada de una concentración en la puerta del WTC ZGZ desde las 11.00 hasta las 11.30 horas.