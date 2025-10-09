Así planea la interconexión eléctrica con Francia por el Pirineo aragonés la ministra Aegesen

Después del fatídico apagón de finales del mes de abril que fundió a negro todo el país durante largas horas, se puso sobre la mesa la necesidad de adoptar medidas que protejan al país de su dependencia energética a través de conexiones más fuertes con la Unión Europea.

Así, la planificación energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) apuesta con claridad por crear dos nuevas conexiones por Francia a través del Pirineo, una por Navarra y otra por Aragón, en el entorno de Biescas, además de la conexión que ya está en marcha por el golfo de Vizcaya.

El ministerio estima un coste de inversión total de 1.973 millones de euros, que se corresponden con las nuevas interconexiones internacionales con Francia, Marruecos, Portugal y Andorra. De ellos, la mayor parte de la inversión se destina a la conectividad a través del golfo de Vizcaya, con casi 1.500 millones. Así, estas nuevas comunicaciones internacionales representan el 10% de la tarta de la inversión de la planificación energética hasta 2030, que se eleva hasta los 13.122 millones de euros.

Respecto a las conexiones por el Pirineo, tanto la navarra como la aragonesa, la planificación del ministerio las posterga a un horizonte temporal posterior a 2030 por la complejidad de la actuación y de la construcción de esta infraestructura, así como por los plazos administrativos que se deben seguir en una intervención de este tipo.

Sobre el proyecto que implica directamente a Aragón, consiste en una nueva interconexión entre España y Francia por la zona central de los Pirineos, concretamente, entre la comunidad autónoma de Aragón en España y Marsillon en Francia, en la región de Pirineos Atlánticos. Según los planes ministeriales, esta interconexión será «en corriente continua, con tecnología VSC y formada por dos monopolos simétricos de 1000 MW cada uno».

Además, se prevé que tenga un impacto social y medioambiental «medio», por lo que el Miteco apostaría por una conexión «soterrada» con la intención de «aumentar la aceptación del proyecto por las poblaciones locales y maximizar el respeto al medio ambiente».

A nivel de inversión, el ministerio todavía no cuantifica cuál sería el coste, pero sí recoge que supondría un beneficio de 132 millones de euros al año y que la actuación necesitaría una línea aérea de 220 kilómetros. En el caso de la conexión por Navarra, el Miteco también fija el coste de la inversión y define igualmente en 132 millones de euros al año los beneficios de su puesta en marcha. El objetivo final de esta infraestructura sería la integración del sistema eléctrico peninsular en el mercado único europeo contribuyendo a reducir la diferencia de precios entre países y reducir el aislamiento eléctrico de España.