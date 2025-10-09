Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mar Vaquero pide "una mayor implicación de AENA para llegar a acuerdos" con Ryanair

La vicepresidenta apela a la importancia del aeropuerto de Zaragoza y su papel para la "cohesión" y las comunicaciones

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, durante un pleno en las Cortes.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, durante un pleno en las Cortes. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Gobierno de Aragón ha reclamado este jueves a AENA "una mayor implicación para llegar a acuerdos" con Ryanair, que ha decidido suspender tres líneas a la UE desde Zaragoza.

"Tener vuelos, un mayor número de conexiones" permite "vertebrar la Comunidad", ha declarado la vicepresidenta y consejera Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, apelando a la importancia del aeropuerto de Zaragoza y su papel para la "cohesión" y las comunicaciones.

"Es importante que el aeropuerto de Zaragoza no se quede sin conexiones, que son claves para nuestras comunicaciones", ha añadido Mar Vaquero.

Tijeretazo en las puertas de embarque

Ayer mismo, la compañía irlandesa anunciaba nuevos recortes tras suprimir los vuelos desde la capital aragonesa a Fez, Santiago y París durante la temporada de invierno.

La aerolínea 'low-cost' ha vuelto a incluir en su parrilla los vuelos hasta Palma durante el periodo estival, con tres vuelos semanales (martes, miércoles y sábado), frente a los 6 del verano pasado.

Marrakech y Bruselas sí mantendrán las dos frecuencias semanales aunque cambian de día a partir del próximo mes de noviembre. A la ciudad marroquí se podrá volar los lunes y sábado. Por su parte, se volará a la capital de Bélgica los viernes y domingos.

