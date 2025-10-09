Mar Vaquero pide "una mayor implicación de AENA para llegar a acuerdos" con Ryanair
La vicepresidenta apela a la importancia del aeropuerto de Zaragoza y su papel para la "cohesión" y las comunicaciones
El Gobierno de Aragón ha reclamado este jueves a AENA "una mayor implicación para llegar a acuerdos" con Ryanair, que ha decidido suspender tres líneas a la UE desde Zaragoza.
"Tener vuelos, un mayor número de conexiones" permite "vertebrar la Comunidad", ha declarado la vicepresidenta y consejera Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, apelando a la importancia del aeropuerto de Zaragoza y su papel para la "cohesión" y las comunicaciones.
"Es importante que el aeropuerto de Zaragoza no se quede sin conexiones, que son claves para nuestras comunicaciones", ha añadido Mar Vaquero.
Tijeretazo en las puertas de embarque
Ayer mismo, la compañía irlandesa anunciaba nuevos recortes tras suprimir los vuelos desde la capital aragonesa a Fez, Santiago y París durante la temporada de invierno.
La aerolínea 'low-cost' ha vuelto a incluir en su parrilla los vuelos hasta Palma durante el periodo estival, con tres vuelos semanales (martes, miércoles y sábado), frente a los 6 del verano pasado.
Marrakech y Bruselas sí mantendrán las dos frecuencias semanales aunque cambian de día a partir del próximo mes de noviembre. A la ciudad marroquí se podrá volar los lunes y sábado. Por su parte, se volará a la capital de Bélgica los viernes y domingos.
- Multa de 20.000 euros a un agricultor de Belchite por el regadío irregular de 3.900 almendros
- Este es el barrio de Zaragoza que no puede utilizar sus calles ni sus parques ya acabados: 'Queremos columpiarnos como los concejales
- Chueca responde al zasca de Paula Ortiz en el pregón: 'Hay que ser elegante en esta vida y ella no lo fue
- Los suelos de la antigua Casa y Confort de Zaragoza se recalificarán para construir 84 viviendas
- Zaragoza estrenará 14 nuevos pisos de lujo encima de una comisaría el próximo verano
- El restaurante de Zaragoza donde Jorge Azcón se reunió con los toreros aragoneses del momento
- Un grupo de jota sorprende con su baile de la canción de moda en plenas Fiestas del Pilar: “No nos esperábamos esta repercusión”
- ¿Qué gana Aragón concertando el Bachillerato?