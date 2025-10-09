Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mar Vaquero: "Sería una irresponsabilidad no aprobar unos presupuestos para tener mejores servicios en Aragón"

En caso contrario, ha advertido la vicepresidenta, se estaría poniendo en riesgo parte del bienestar y la prosperidad de Aragón

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, tras el Consejo de Gobierno de este viernes.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, tras el Consejo de Gobierno de este viernes. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Zaragoza

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha considerado que sería "una irresponsabilidad" que los grupos parlamentarios no aprobaran unos presupuestos que van a suponer mejores servicios en un contexto de "gran pujanza económica".

En su visita a la empresa Finanzauto, preguntada por las cuentas para el próximo año, ha dicho que "está claro que los aragoneses necesitan unos presupuestos" y que sería "una irresponsabilidad no tenerlos", sobre todo porque sería mejores que los de 2024, prorrogados en 2025, "en un momento de crecimiento económico, creación de empleo y mejora de los servicios públicos".

"Aragón puede tener mejores servicios e impulsar su crecimiento económico si cuenta con unas cuentas que acompañen la situación actual", ha enfatizado.

En caso contrario, ha advertido la vicepresidenta, se estaría poniendo en riesgo parte del bienestar y la prosperidad de Aragón.

