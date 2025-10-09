El plan de la ministra Aagesen para Aragón: de la interconexión eléctrica con Francia a las subestaciones de Calatorao y Platea

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha dado a conocer su propuesta para la planificación energética de España con el horizonte 2030, un documento que servirá como base para diseñar el sistema energético de los próximos años y para el que el Gobierno de Aragón ya ha anunciado que presentará alegaciones. El plazo para hacerlo culmina el próximo 16 de noviembre.

El ministerio ha comunicado que ha comenzado la fase de audiencia pública de la propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, que prevé una inversión de unos 13.600 millones de euros hasta el final de la década, y pretende "cubrir las necesidades del país y a cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC), otorgando prioridad a los proyectos industriales". Tal y como recuerdan desde el ministerio, esta es la segunda vez que una Propuesta de planificación se somete a un procedimiento de audiencia pública, consolidando la práctica inaugurada por la vigente planificación con horizonte 2026.

La planificación energética del Gobierno central es clave para la comunidad autónoma de Aragón en un momento de crecimiento económico y explosión de proyectos de energías renovables y de protectos industriales intensivos en energía, como los centros de datos que han anunciado su voluntad de instalarse en distintos puntos de la comunidad. Así, fuentes del Departamento de Economía del Gobierno autonómico que lidera la vicepresidenta Mar Vaquero han confirmado que están "estudiando" la propuesta del ministerio y que presentarán alegaciones en el plazo previsto de dos meses.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, señaló que se ha producido un "cambio de paradigma energético en España". Si las planificaciones anteriores se orientaban a incorporar más energía renovable en el sistema eléctrico, ahora se prioriza atender las necesidades de los proyectos que quieren materializarse para consumir la energía limpia y competitiva del país, y aprovechar las oportunidades industriales, laborales, económicas y sociales de la transición energética: si en la vigente planificación se consideran 2 GW de demanda, en la propuesta se plantea atender a más de 27 GW, recuerdan desde el ministerio.

Además, señalan que este documento se ha diseñado sobre las aportaciones de los distintos agentes y de las comunidades autónomas, para elaborar un escenario de incorporación de nuevas demandas de generación y consumo, identificando zonas de especial interés y aplicando el principio rector de "considerar los proyectos firmes y maduros en el horizonte temporal abarcado".

En la reunión mantenida entre el Gobierno de Aragón y el ministerio, sin embargo, la parte aragonesa consideró que la propuesta del ministerio no cumplía las necesidades que afronta la comunidad autónoma.

Desde el Miteco señalan que, con relación a las peticiones de acceso para demanda, se prevé un consumo de 375 TWh para el final de la década, con una punta de 61,4 GW, un 60% superior a la punta de 2024. Con relación al nuevo parque generador, se estima la integración de 159 GW de renovables, así como disponer de más de 22 GW de almacenamiento, considerando las ubicaciones más beneficiosas para el conjunto del sistema y la disponibilidad de recursos.

Así, sobre una inversión prevista de 13.600 millones, un 65% se plantea para tres partidas principales: reforzar las redes para absorber nuevos flujos derivados de la mayor electrificación y la integración de renovables, aumentar la cohesión territorial con nuevos enlaces entre sistemas, y actuaciones para dar apoyo a la red de distribución y conectar nuevos consumos en la red de transporte. Desde el ministerio destacan, también, que con la nueva planificación se permitirá que la infraestructura eléctrica de Aragón preste servicio a siete veces su actual nivel de consumo en el año 2030.

El Gobierno de Aragón critica la "ineficacia" del Miteco

El Gobierno de Aragón está estudiando la propuesta de planificación de forma "detallada para ver si se recogen las necesidades de los proyectos industriales y tecnológicos de la comunidad", señalan fuentes del Ejecutivo aragonés. De una primera lectura, han señalado, "las inversiones no aportan mucho más a lo ya recogido en la planificación 2020-2026 o en la posterior modificación de aspectos puntuales". Por ello, han indicado, están trabajando en la presentación de alegaciones a dicho plan en el plazo legal marcado en el proyecto de Real Decreto, que acaba el próximo 16 de noviembre.

En la primera lectura del documento, desde el Gobierno aragonés señalan que la propuesta "garantiza lo ya concedido, pero sin poner en marcha nuevas capacidades y posiciones de consumo a pesar de la gran capacidad de generación que tiene la comunidad".

Así, han considerado que esta planificación "demuestra la ineficacia del Gobierno central que después de 18 meses presenta un plan que no satisface las necesidades del tejido empresarial de la comunidad autónoma, una ineficacia que se acentúa en la tardanza en convocar los concursos de los nudos de conexión que lleva un retraso de 15 meses, causando incertidumbre a los inversores y poniendo en riesgo algunos proyectos".

Por otro lado, han calificado como "muy negativo" que muchas de las inversiones anunciadas hoy "provienen de la actual planificación energética y están todavía sin ejecutar ni garantizar".

La interconexión de Aragón con Francia

Uno de los proyectos que refleja la propuesta del ministerio para Aragón tiene que ver con la interconexión eléctrica con Francia. Una medida que prevé la interconexión por la zona central de los Pirineos, en el entorno de Biescas, según el mapa presentado, hacia la zona de Marsillon, en Francia, de forma soterrada en corriente continua, "para maximizar el respeto al medio ambiente". Según señala el documento, esta interconexión será en corriente continua, con tecnología VSC y formada por dos monopolos simétricos de 1000 MW cada uno.

El objetivo de esta conexión será integrar el sistema eléctrico peninsular en el mercado único europeo contribuyendo a reducir la diferencia de precios entre países; facilitar la integración de la energía renovable existente y futura en toda Europa, y especialmente en España y la península ibérica, contribuyendo así a la consecución de los objetivos climáticos europeos y a reducir la dependencia energética del exterior y reducir el aislamiento eléctrico de España y la península Ibérica.