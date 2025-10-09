La sanidad aragonesa incrementa más de un 20 % su privatización desde 2014

El índice de privatización de la sanidad aragonesa ha pasado de 17 en 2014 a 24 en 2024, lo que supone un incremento del 20,6 por ciento.

Así consta en el undécimo informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la sanidad Pública (FADSP) sobre la privatización sanitaria en las comunidades autónomas, en el que se analizan datos que en su mayoría son de 2024, aunque también hay de 2023.

El informe considera "llamativo" el impacto de las políticas privatizadoras en los últimos años en Andalucía, Extremadura, Canarias, la Comunidad Valenciana y Aragón.

Las comunidades autónomas se han clasificado dentro del informe según su velocidad de privatización, que puede ser mayor, intermedia y menor.

En Aragón se detecta una velocidad "intermedia" de privatización. La comunidad ocupa, con esos 24 puntos, el sexto lugar en la lista de comunidades respecto al índice de privatización, un ranking que encabezan Madrid y Canarias con 28 y que cierra Cantabria con 14.

El informe estudia variables como los porcentajes de población total que estando cubierta por las mutualidades elige la atención sanitaria por seguros privados, el de camas hospitalarias privadas o de consultas con profesionales privados, así como el gasto sanitario per cápita en seguros privados, el de bolsillo o el de la concertación con centros privados.

Un año más, la FADSP ha insistido en que por parte de las comunidades autónomas hay una "falta de transparencia" porque no les facilitan los datos suficientes para analizar la situación a nivel nacional de la privatización en la Sanidad.

El informe indica que se ha obtenido un grado de privatización general de 21,3 puntos sobre un máximo de 34, un leve descenso en comparación con hace un año, que era de 21,58 puntos.

En este sentido, destacan que tres de las cuatro primeras con más privatización en 2024 ya estaban en 2014 en este grupo y la única comunidad que ha liderado la lista año tras año ha sido Madrid.

En la parte alta de velocidad de privatización está -aparte de Madrid- Canarias, que se ha colocado en el segundo puesto tras estar en el pasado informe en el octavo; Baleares que ha bajado al tercer puesto y Cataluña, al cuarto.

Comunidad Valenciana, Aragón, Andalucía, Extremadura, Galicia, La Rioja, Castilla y León, Murcia y el País Vasco se encuentran en la franja intermedia de privatización, mientas que las que menos privatización tienen son Castilla-La Mancha, Navarra, Asturias y Cantabria.

Una de las comunidades que más ha llamado la atención en cuanto a evolución ha sido Extremadura, que en informes anteriores tenía los menores grados de privatización y en los últimos tres años se han acelerado sus puestos. Aunque también preocupa Andalucía, que desde 2019 -según el informe- ha experimentado un crecimiento de más del 32 %.

También destaca el comportamiento de la Comunidad Valenciana, que se está acercando a la primera franja de mayor privatización con ya un quinto puesto.

El informe además concreta lo que destinó cada español en seguros privados en 2024. Los ciudadanos de Madrid con 376 euros son los que más dinero emplearon en asistencia privada, seguidos de los de Baleares con 332; Cataluña con 313 y Aragón con 205, mientras que los que menos fueron Murcia (113 euros), Navarra (118) y Cantabria (119).

En cuanto a los denominados gastos de "bolsillo" -aquellos que no cubre la sanidad pública-, los aragoneses con 659 euros; los gallegos (640), los cántabros (604) y los extremeños (573) son los que más gastaron. Por el contrario, los canarios, murcianos y los baleares, con 366, 386 y 422 euros respectivamente, son los que menos desembolsaron en este aspecto.

Castilla y León (6,4 %) lidera la lista del porcentaje de población que estando cubierta por mutuas elige la atención sanitaria por seguros privados, seguida de Aragón (4,8 %) y Andalucía (4,6 %). En el otro extremo, están País Vasco (1,5 %), Castilla-La Mancha (2,1) y Navarra (2,5 %).

Sobre el porcentaje del gasto sanitario dedicado a concertación con centros privados, Cataluña sigue liderando la lista con un 21,7 %, seguida de Madrid con un 11,8 %. Por el contrario, Cantabria (2,9 %) y Comunidad Valenciana (3,4 %) las que menos dedican a este asunto.

También se analiza el porcentaje de camas hospitalarias en centros privados. Navarra encabeza esta lista con un 29,61 %, después de Canarias (27,41 %) y Baleares (27,28 %), mientras que Extremadura (4,82 %), Cantabria (5,3 %) y Castilla La-Mancha con un 6,04 % tienen el menor porcentaje.

Por último, el informe también añade el porcentaje de personas que han acudido al médico general privado en el último año. Por comunidades, encabezaron la tabla Baleares (47,76 %), Navarra (40,91 %) y Madrid (40,05 %), que cierran Castilla y León (33,6 %), Asturias (33,8 %) y Navarra (34 %).