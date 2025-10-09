ZARAGOZA ACOGE LAS REUNIONES DE ANFAC, FACONAUTO Y SERNAUTO PREVIAS A LA GALA DE LOS “PREMIOS IMPULSO A LA INNOVACIÓN EN MOVILIDAD SOSTENIBLE”

Zaragoza se convierte hoy en el punto de encuentro de las Juntas Directivas de ANFAC (asociación de fabricantes de vehículos), FACONAUTO (patronal de concesionarios) y SERNAUTO (asociación de proveedores de la automoción), una cita impulsada por Fundación Ibercaja en la que se reúnen tres de las principales organizaciones que lideran el sector de la automoción en España y que, en conjunto, representan cerca del 9% del PIB nacional.

Las tres entidades celebrarán mañana sus respectivas reuniones en el marco previo a la gala de la quinta edición de los “Premios Impulso a la Innovación en Movilidad Sostenible”, que tendrá lugar en Mobility City. Gracias a la colaboración de Fundación Ibercaja, anfitriona de esta cita, Zaragoza reúne un año más a destacadas personalidades del ámbito empresarial, institucional y mediático del sector. Con este encuentro, las diferentes instituciones ponen de manifiesto su apuesta por la colaboración entre todos los actores del ecosistema automovilístico español y su compromiso con el desarrollo económico, la competitividad y la descarbonización del transporte.

Con ello, Zaragoza reafirma su papel como punto estratégico para la industria de la automoción, un sector esencial para la economía española y con una sólida presencia en Aragón, tanto por su tejido productivo como por su apuesta constante por la innovación y la sostenibilidad.