Cada vez es más difícil alquilar en Aragón: 58 familias compiten por cada piso en Zaragoza
Por cada anuncio publicado se presentan 62 contactos
El número de familias que compiten por un alquiler de viviendas publicadas en el portal Idealista ha crecido en el tercer trimestre de 2024 en relación con el mismo periodo del año un 40 % en Zaragoza, un 38 % en Huesca y un 54 % en Teruel.
Suponen 58 contactos por anuncio en el caso de la capital aragonesa, 21 en Huesca y 23 en Teruel.
Por provincias, los contactos crecieron un 39 por ciento en Zaragoza, un 49 % en Huesca y un 59 % en Teruel, según un informe difundido este jueves por este portal inmobiliario.
Son 62 contactos por anuncio en la provincia de Zaragoza, 26 en Huesca y 33 en Teruel.
En el conjunto del país, los anuncios de viviendas en alquiler publicados recibieron una media de 35 contactos, el 13 % más que un año antes, y Palma, Barcelona y Madrid encabezaron la competencia, según un estudio elaborado por este portal inmobiliario.
No obstante, Idealista señala que la "altísima" demanda y la poca oferta tiene una incidencia distinta en las diferentes capitales. Palma es el gran mercado donde la competencia por la vivienda fue mayor, con 62 familias por cada anuncio. Le siguen Barcelona (58), Madrid (46), Bilbao (42), Málaga (33) y Valencia (32).
En los últimos 12 meses, el volumen de familias que se postulan por cada anuncio creció en la mayoría de capitales españolas.
Entre las grandes ciudades el mayor incremento en esta competencia se dio en Bilbao (49 %), seguido de Palma (22 %), Alicante (19 %), Málaga (13 %) y Sevilla (12 %), según los datos del portal, uno de los mayores de España.
En Madrid la competencia creció un 4 %, mientras que el incremento fue menor en Valencia (3 %) y San Sebastián (2 %).
Barcelona, único gran mercado con menos competencia
Según este estudio, Barcelona fue el único gran mercado en el que la competencia se redujo, un 3 %.
También disminuyó en Ceuta (-31 %), Cáceres (-9 %), Las Palmas de Gran Canaria (-3 %), Lugo (-2 %) y A Coruña (-2 %).
Por el contrario, en 10 capitales de provincia el volumen de familias interesadas creció más de un 50 %.
Se trata de las ciudades de Lleida (84 %), Burgos (81 %), Logroño (76 %), Ciudad Real (75 %), Melilla (74 %), Teruel (59 %), Palencia (55 %), Cuenca (54 %), Badajoz (54 %) y Zamora (51 %).
A nivel provincial, la de Guadalajara fue la que más competencia recibió en el alquiler, con 81 familias. Le siguen Navarra (76), Álava (71), Barcelona (63), Zaragoza (58) y Tarragona (53).
En el lado opuesto se sitúan Cáceres (9), Salamanca (10) y Badajoz (12).
