Acciona prevé crear una planta de hidrógeno en Zaragoza con una inversión de 85 millones y 100 puestos de trabajo

La compañía Acciona, a través de su filial Acciona Plug, plantea la construcción de una planta de generación, almacenamiento y distribución de hidrógeno verde en el entorno de la Plataforma Logística de Zaragoza y el polígono Centrovía de La Muela, según ha adelantado El Economista.

Según las primeras informaciones, el proyecto de la compañía energética supondría una inversión de 85 millones de euros y podría suponer la creación de hasta un centenar de puestos de trabajo en esta nueva planta, que se ubicaría en el término municipal de Zaragoza.

El objetivo del proyecto sería cubrir la demanda de hidrógeno verde de los sectores industriales energéticamente intensivos y de transporte pesado a corto-medio plazo en Aragón.

Según las primeras noticias de la empresa, para esta nueva planta se utilizará energía de origen renovable y procedente de un parque solar fotovoltaico de 35,06 MWp de nueva construcción, propiedad de Acciona Energía, ubicado en una parcela contigua al electrolizador, cerca de Garrapinillos.