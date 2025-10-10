El anillo de Zaragoza aglutinará una inversión de 260 millones en su red eléctrica

El entorno metropolitano de la capital aragonesa aglutinará una de las mayores inversiones de la planificación del Ministerio para la Transición Demográfica y el Reto Demográfico (Miteco) hasta 2030. El anillo de Zaragoza (según la denominación elegida por el ministerio) recibirá una inyección de casi 260 millones de euros en los próximos años para dar respuesta a las solicitudes de energía de los múltiples centros de datos que han mostrado su voluntad de instalarse en el entorno de la capital aragonesa y que se trata de proyectos "sólidos" para el ministerio. Asimismo, el refuerzo de la infraestructura ferroviaria de la línea del AVE en Zaragoza, también será clave en una de las intervenciones más ambiciosas del plan de la vicepresidenta Sara Aagesen para Aragón.

Según se desprende de la propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica del Miteco, el refuerzo a la red de transporte de Zaragoza para atender a la electrificación y la integración de renovables supondrá una inversión de 259,5 millones de euros, con un coste de mantenimiento anual de 3,16 millones de euros. Según las cifras del ministerio, el beneficio socioeconómico de estas intervenciones será de 812 millones de euros al año.

Entre las actuaciones que se incluyen en esta intervención se encuentran seis nuevas subestaciones eléctricas, así como la ampliación de 16 subestaciones ya existentes, con distintos plazos para su puesta en marcha entre 2025 y 2029. Entre ellas, se encuentra la ampliación de la subestación eléctrica de Calatorao en 2028, coincidiendo con los plazos que Blackstone maneja para el desarrollo de sus ocho centros de datos en la localidad de la comarca de Valdejalón.

Cabe recordar que el anillo metropolitano de Zaragoza aglutina la gran parte de nuevos proyectos de centros de datos en la comunidad autónoma. La empresa Amazon web Services (AWS) tendrá centros de datos en La Sotonera, Huesca, Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Zaragoza, mientras que Microsoft ha optado por Zaragoza, La Muela y Vilamayor de Gállego. En esta última localidad también habrá otra instalación de la firma Azora. Además, Best Wonder Business (BWB) operará en Huesca, Bembros/ACS en La Puebla de Alfindén, Samca en Luceni, Blackstone en Calatorao y Box2Bit en Cariñena.

Asimismo, esta planificación energética prevé la construcción de diez nuevas líneas en el anillo de Zaragoza, también en un horizonte temporal para su puesta en marcha entre 2026 y 2029.

Además, el refuerzo de la red de transporte del Pirineo supondrá una inversión de 66 millones de euros, según la propuesta de planificación del Miteco. La previsión es que esta actuación tenga un coste de mantenimiento de 330.000 euros al año y un beneficio socioeconómico anual de 75 millones de euros al año.

Fuentes del ministerio destacaron que estas operaciones, especialmente la del entorno metropolitano de la capital aragonesa, son «de las más potentes en la planificación de todo el país», en la línea con la importante demanda de centros de datos que aglutina esta zona.