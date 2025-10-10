Aragón no acudirá a la convención del Pacto de Estado climático en Ponferrada: "Es insuficiente y unilateral"

El Gobierno de Aragón ha comunicado por carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que no asistirá al encuentro convocado los días 13 y 14 de octubre en Ponferrada (León) para acordar un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.

Así lo ha trasladado el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, en una carta remitida a la ministra en la que expresa el desacuerdo de Aragón con el marco planteado por el Ejecutivo central, al considerarlo "insuficiente, unilateral y desalineado con la realidad competencial y territorial de España".

El consejero, según informa el Gobierno de Aragón, reafirma el compromiso de la comunidad con los objetivos climáticos de la Unión Europea, pero recuerda que la respuesta debe ser global, coordinada y basada en la competitividad, no en planteamientos "propagandísticos".

Por ello, propone sustituir el pacto gubernamental por "una estrategia seria" centrada en la adaptación, la prevención, la dotación de medios, la reforma legal y el impulso de las economías rurales, con seguridad jurídica y neutralidad tecnológica.

En su misiva, Blasco reclama una cogobernanza real a través de la Conferencia Sectorial, la revisión del Plan Nacional de Adaptación con objetivos medibles y financiación estable, y una política estatal que dé prioridad a la inversión en medios contra incendios, la gestión forestal activa, la ejecución de infraestructuras hídricas y la modernización del Sistema Nacional de Protección Civil.

El consejero subraya además la necesidad de reforzar el papel del mundo rural y del sector primario y reclama la negociación de un Acuerdo por la Adaptación y el Buen Gobierno de las Emergencias que garantice una actuación eficaz y coordinada en todo el territorio