Azcón apunta a que la llegada de Leapmotor podría llevar al "máximo" la producción de coches en Figueruelas

El sector de la automoción se da cita en Zaragoza, en el marco de la celebración de los Premios Impulso a la Innovación en Movilidad Sostenible, que se celebra en Mobility City, a los que han asistido tanto el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, como el secretario de Estado de Industria del Gobierno de España, Jordi García Brustenga, entre otras autoridades políticas y los representantes de las principales organizaciones del sector automovilístico, como Faconauto, Anfac y Sernauto.

En su alocución, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que la comunidad puede llegar "a los máximos de producción de coches en Figueruelas si se confirma la llegada de Leapmotor" a la planta de Stellantis. El presidente aragonés ha señalado que la llegada de la marca china "es un desembarco que intuimos, aunque no se puede confirmar oficialmente".

En este sentido, ante la presencia del secretario de Estado, Azcón ha reclamado también unos "fondillos" para atar la llegada del gigante asiático, que supondría un gran revulsivo para la planta zaragozana, que se prepara también para su transformación con la llegada de la gigafactoría de CATL, que tendrá una facturación de 10.000 millones de euros por la producción de un millón de baterías al año cuando esté a pleno rendimiento.

Zaragoza, punto de encuentro de la automoción

Zaragoza se conviertió este jueves en el punto de encuentro de las Juntas Directivas de Anfac (asociación de fabricantes de vehículos), Faconauto (patronal de concesionarios) y Sernauto (asociación de proveedores de la automoción), una cita impulsada por Fundación Ibercaja en la que se reúnen tres de las principales organizaciones que lideran el sector de la automoción en España y que, en conjunto, representan cerca del 9% del PIB nacional.

Las tres entidades celebraron sus respectivas reuniones en el marco previo a la gala de la quinta edición de los Premios Impulso a la Innovación en Movilidad Sostenible, que se ha celebrado en Mobility City. Gracias a la colaboración de Fundación Ibercaja, anfitriona de esta cita, Zaragoza reúne un año más a destacadas personalidades del ámbito empresarial, institucional y mediático del sector.

Con este encuentro, las diferentes instituciones ponen de manifiesto su apuesta por la colaboración entre todos los actores del ecosistema automovilístico español y su compromiso con el desarrollo económico, la competitividad y la descarbonización del transporte.

Y con ello, Zaragoza reafirma su papel como punto estratégico para la industria de la automoción, un sector esencial para la economía española y con una sólida presencia en Aragón, tanto por su tejido productivo como por su apuesta constante por la innovación y la sostenibilidad.