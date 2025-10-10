Azcón se desmarca de Ayuso sobre el aborto: "Vamos a cumplir la ley. No hay debate"

Tajante. Conciso y sin margen para interpretaciones. El presidente de Aragón cumplirá la ley y elaborará un registro de profesionales sanitarios objetores a practicar abortos. Jorge Azcón dijo que lo haría y se mantiene en su posición, desmarcándose de la líder del PP en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ayer aseguró que no creará una "lista negra de médicos". "No voy a hacer la lista negra de médicos nunca. Nunca", afirmó la presidenta madrileña.

El presidente aragonés hoy no ha querido polemizar al respecto y ha dejado clara cuál es su posición. "En Aragón vamos a cumplir la ley y no hay más debate", ha asegurado a preguntas de los periodistas tras las declaraciones que hizo ayer Ayuso en la Asamblea de Madrid, durante un acalorado debate en el que aseguró que "cada año se aborta en España a 106.000 personas". ¿Le parecen poco?", interpeló a la portavoz de Más Madrid, para añadir: "¿los multiplicamos?, ¿quieren más?".

La polémica no terminó ahí porque la madrileña insistió que "no se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo", insistió para terminar añadiendo: "¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar".

Azcón no ha querido entrar en el debate y ha reiterado que la comunidad aragonesa sí que cumplirá con la ley. Ya lo dijo el pasado lunes, después de que el Gobierno de España enviara un requerimiento a la comunidad para que ponga en marcha el registro de objetores a practicar abortos, inexistente hasta la fecha en Aragón, así como en Islas Baleares, Asturias y Madrid. "Lo cumpliremos sin problemas", declaró.