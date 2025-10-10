Azcón invita a Vox a su Gobierno si quiere "incumplir la ley" en inmigración

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reiterado su voluntad de cumplir la ley con el reparto de menores inmigrantes y ha desafiado a Vox a asumir un puesto en el Departamento de Bienestar Social y Familia que lidera la consejera Carmen Susín para que asuma las consecuencias de incumplir la ley.

"Si hay algún miembro de Vox que cree que incumplir la ley es el camino, que acepte un puesto en el Departamento y que sea él quien incumpla la ley y que entienda cuáles son las consecuencias que conlleva. Ni yo, ni nadie de mi equipo estamos dispuestos a incumplir la ley", ha defendido el presidente aragonés, que ha asegurado que se va a atender a todos los menores migrantes que vengan fruto del reparto de menores ante la contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla.

Hasta ahora, según han confirmado fuentes del Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, hasta ahora son tres los menores que han llegado a la comunidad autónoma fruto de un reparto impulsado por el Gobierno central, y que el Ejecutivo aragonés ha recurrido ante la Justicia en todos sus frentes.

Sin embargo, desde Vox se sigue reclamando al Gobierno aragonés que se niegue a realizar esta acogida. Así se lo reiteró el portavoz de la ultraderecha en el debate del estado de la comunidad, recordándole al presidente aragonés que depende de los votos de Vox para aprobar los presupuestos de 2026.

El presidente aragonés ha explicado que el Gobierno de Aragón trabaja conforme va recibiendo "los escasos datos" que ofrece el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para "ir ampliando los recursos habitacionales" y ha insistido en que el Ejecutivo autonómico cumplirá la ley "de la mejor forma posible".

Preguntado sobre en qué momento tiene previsto presentar el proyecto de presupuestos, Jorge Azcón ha antepuesto que el Ministerio de Hacienda convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar el techo de gasto para determinar el reparto del déficit entre las distintas administraciones. "El Ministerio lleva un retraso muy considerable y lo que nos gustaría es que convocara ese Consejo de Política Fiscal que diera el pistoletazo de salida para elaborar el presupuesto porque si no es mucho más difícil", ha argumentado.

El consejero de Hacienda aragonés señaló que el Consejo de Política Fiscal y Financiera estaba previsto para la semana posterior al Pilar y que este marcaría el inicio de la tramitación del presupuesto aragonés, empezando por la presentación del techo de gasto.