Azcón pide la dimisión de Alegría y dice que mintió sobre la supuesta fiesta de Ábalos en el Parador de Teruel

Después de que lo hiciera el portavoz del PP en las Cortes de Aragón, hoy ha sido el presidente de Aragón y líder del PP en la comunidad, Jorge Azcón, quien ha pedido la dimisión de Pilar Alegría, líder del PSOE aragonés y ministra portavoz del Gobierno de España, al considerar que "mintió" en la comisión de investigación del Senado, en la que negó que en el Parador de Teruel tuviera lugar ninguna fiesta con motivo de la visita del exministro de Transportes y exsecretario de Organización socialista, José Luis Ábalos. Entonces, la ministra portavoz aseguró que "jamás" tuvo constancia de que existiera ningún tipo de fiesta.

Los populares llevan desde el pasado mes de abril pidiendo la dimisión de Alegría, al considerar que, en su etapa de delegada del Gobierno en Aragón, tuvo que tener constancia de esa supuesta fiesta que dejó "destrozos" en el Parador turolense. Unos destrozos que han sido negados reiteradamente por los responsables de Paradores y de los que no constan facturas sobre ninguna reparación, y que desde el PSOE reiteran que es un "bulo" del PP.

Pero el último informe de la UCO ha vuelto a echar gasolina en la polémica que envuelve al exministro con el Parador turolense, al detectarse el pago de billetes de tren a "terceras personas" que se alojaron, supuestamente, en el mismo parador, en noche en la que el entonces titular de Transportes tenía una visita oficial para visitar una obras ferroviarias.

Ahora, el presidente aragonés considera que la ministra "mintió" en sede parlamentaria, en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, en la que compareció el pasado mes de mayo, y en la que la senadora del PP por Zaragoza, Rocío Dívar, le animó a "dimitir" si se demostraba que había mentido.

"La portavoz del Gobierno estuvo en la comisión de investigación del Senado y no dijo la verdad: dijo que en Teruel no había pasado nada y le preguntaron si estaría dispuesta a dimitir si se demostraba que había habido una fiesta con prostitutas. Hoy tiene un serio problema de credibilidad, un serio problema con la verdad", ha manifestado Azcón, a preguntas de los periodistas.

"Después de no haber dicho la verdad en la comisión del Senado sobre la prostitución y la fiesta del exministro Ábalos en el Parador de Teruel con ella durmiendo allí, lo que tenía que hacer es dimitir", ha reiterado el presidente aragonés.

Azcón ha reconocido que le produce "pena, tristeza e indignación" que la imagen de Teruel y del Parador de Teruel se vea ligada a este escándalo de corrupción. "Teruel y el Parador de Teruel no se merece ser conocido porque un exministro y un exsecretario de Organización del PSOE montara fiestas con prostitutas", ha zanjado.