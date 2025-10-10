Azcón ve "escasa" la planificación energética de la vicepresidenta Aagesen para Aragón

El presidente de Aragón ha calificado de "escaso" el plan energético hecho público este jueves por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Aunque Jorge Azcón ha reconocido quela planificación permitirá dar cabida a los proyectos industriales y de centros de datos "ya presentados" por el Ejecutivo aragonés, ha denunciado que no permitirá asumir las demandas futuras ni dar cabida a miles de millones de inversión y la creación de miles de empleos en la comunidad autónoma.

"Este plan es escaso, porque Aragón es imparable", ha declarado Azcón, a pesar de que el plan del Gobierno central otorga a Aragón más energía para los centros de datos que en todo el conjunto de España. "Hemos anunciado inversiones milmillonarias importantísimas que neceistan energía, pero tenemos muchas más", ha incidido Azcón.

"El ministerio está dando salida a las inversiones que ya hemos anunciado, pero si el ministerio hace su trabajo e invierte en Aragón, a Aragón vendrán más inversiones. Y eso es lo que vamos a alegar desde Aragón: que si los proyectos tienen la energía y la infraestructura necesaria, podremos hacer que se conviertan en realidad", ha recalcado.

Una de las bases del documento del ministerio es cetrarse en los proyectos "sólidos y firmes", es decir, lo que ya están en una fase madura de su desarrollo. Y en esto se sustentan sus argumentos a la hora de abrir más o no las posibilidades de otorgar nuevos enchufes a proyectos que se han anunciado pero que no se han concretado todavía.

"Si el ministerio hace su trabajo, en Aragón pueden ser realidad miles de empleos más. Pero a la vista del documento que publicaron, no tuvimos éxito en nuestras demandas y reuniones", ha lamentado Azcón que, no obstante, ha reconocido que siguen estudiando un documento muy "importante y complejo".

Preguntado sobre si hay proyectos en riesgo, el presidente aragonés ha reconocido que "una parte muy importante de lo que se ha presentado por parte del Gobierno de Aragón va a tener cobertura, pero hay casos que dependen de los concursos, y cuestiones que tenemos que estudiar".

Por último, ha denunciado que el Gobierno de España vaya a recurrir la ley de Energía de Aragón, por la que se mantiene un litigio ya desde el Gobierno de Javier Lambán. "Lamentablemente, el Gobierno central cuando habla de energía con Aragón, nos habla de lentejas: o las tomas, o las dejas. Y eso es una mala noticia: neceistamos que el Gobierno de España invierta en infraestructura energética y nos dé soporte para que la intención de las empresas que quieren venir a Aragón se convierta en realidad", ha zanjado el presidente aragonés.