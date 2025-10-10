La base de mantenimiento de Renfe en Zaragoza contará con un nuevo tren de lavado y un nuevo sistema de autoconsumo energético

Renfe ha presentado un plan de inversión de 1.000 millones de euros hasta 2030 para modernizar su red de talleres y levantar nuevas instalaciones en las que mantener sus trenes de cercanías y media distancia, y los de alta velocidad y mercancías de todos los operadores, con el objetivo de reducir las incidencias.

Óscar Puente ha visitado hoy el nuevo taller de Renfe de alta velocidad de Fuencarral II, en Madrid, acompañado por el presidente de la compañía, Álvaro Fernández Heredia, donde ha definido este Plan como “un nuevo modelo de mantenimiento que optimiza recursos, reduce tiempos y mejora la fiabilidad de los trenes en circulación”.

Por lo que se refiere a la Base de Mantenimiento de Renfe en Zaragoza, este plan prevé actuaciones de modernización y sostenibilidad energética, entre las que destaca la puesta en marcha de un nuevo tren de lavado que estará operativo en próximas fechas. Igualmente, en el taller de Zaragoza, que genera un centenar de empleos entre directos e indirectos, se ha instalado ya un sistema de generación de energía fotovoltaica que le permite cubrir el 38% de sus necesidades de energía eléctrica con los 216 paneles fotovoltaicos colocados. La mejora de distribución en planta, la instalación de nuevas plataformas de acceso, el hormigonado de entrevías o la renovación de puertas completan las actuaciones de modernización.

Plan de Talleres y Mantenimiento de Renfe 2025–2030

El Plan presentado hoy por el ministro tiene prevista la movilización de 1.000 millones de euros por todo el territorio nacional y representa, según Puente, una visión de país mediante la generación de empleo, desarrollo de la industria y cohesión territorial al servicio de la movilidad sostenible.

Según ha informado el responsable del departamento, entre las actuaciones previstas en los próximos 5 años se incluyen:

Los nuevos talleres de OSP Cercanías Madrid , donde están en ejecución o proyecto el de Aranjuez, Móstoles – El Soto y también otro en Fuencarral, con una inversión de 48 millones de euros y donde ya se está redactando el proyecto.

, donde están en ejecución o proyecto el de Aranjuez, Móstoles – El Soto y también otro en Fuencarral, con una inversión de 48 millones de euros y donde ya se está redactando el proyecto. Los nuevos talleres de OSP Rodalies Cataluña , con cerca de 100 millones ya en proyecto o ejecución para el nuevo taller de Ripoll, Manresa, Sant Andreu o la ampliación de Vilanova i la Geltrú.

, con cerca de 100 millones ya en proyecto o ejecución para el nuevo taller de Ripoll, Manresa, Sant Andreu o la ampliación de Vilanova i la Geltrú. Proyectos en Murcia, Málaga, Santander y Valencia, además de nuevas bases en Almería, Irun y La Sagra para trenes de alta velocidad y mercancías.

En definitiva, Puente ha detallado que “son más de 60 talleres en actuación, de los que 10 de ellos ya están en ejecución o con proyecto, y cada uno de ellos supondrá un impulso a la actividad económica, genera oportunidades y vertebra el territorio a través del empleo y la innovación”.

También se contempla la implantación de tres nuevos Centros Logísticos de Piezas de Parque en ubicaciones clave como La Sagra, Ventade Baños y Villaverde, junto con la adaptación del taller de El Berrón para las piezas de parque de trenes de anchométrico.

Nuevo modelo de mantenimiento de Renfe más innovador

Uno de los pilares fundamentales del nuevo plan es el nuevo modelo de mantenimiento, que incorpora tecnologías para mejorar el servicio al viajero o sistemas de monitorización en tiempo real para detectar posibles incidencias antes de que se produzcan. Además, se introducen sistemas de inspección automática en vía, herramientas digitales para la gestión de operaciones y equipamiento industrial modernizado en los talleres. Asimismo, se apuesta por la digitalización de procesos, la automatización de tareas y la instalación de sistemas energéticamente eficientes.

El ministro se ha mostrado satisfecho con estas innovaciones del nuevo modelo y, según ha informado, “gracias a la reorganización de los procesos y a la digitalización, los tiempos de estancia en taller se reducen un 29% lo que significa más trenes disponibles, más puntualidad y un servicio más eficiente para todos los ciudadanos y ciudadanas”.

Según el titular de Transportes, el nuevo modelo incorpora tecnología en cada fase y una forma nueva de pensar el mantenimiento: anticiparse antes de que algo falle y hacerlo mejor, más rápido y con menos recursos.

“Así avanza Renfe: con innovación, con responsabilidad y con la mirada puesta en el futuro, donde Renfe se consolida como una empresa pública innovadora, sostenible y competitiva, capaz de liderar el transporte ferroviario en Europa”, ha concluido Óscar Puente.