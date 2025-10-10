Formación y terapia como pilares fundamentales

Cada año el 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Una jornada para reflexionar, reivindicar y visibilizar la importancia de cuidar el bienestar psicológico de la población. En Aragón, la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (Asapme Aragón) se suma a esta celebración que impulsa la Confederación Salud Mental España bajo el lema de este año; Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra Salud Mental. Todas las entidades involucradas en el cuidado y prevención de la salud mental se han unido para incidir en la necesidad de abordar los problemas de salud mental de manera colectiva, reconociendo que todas las personas somos vulnerables y que la defensa de este derecho es una responsabilidad compartida.

Una labor de cuatro décadas

Durante las últimas cuatro décadas, Asapme Aragón ha trabajado incansablemente para brindar apoyo y recursos a personas con problemas de salud mental y a sus familias. Su labor va más allá de la simple asistencia, ofreciendo herramientas para fomentar la autonomía personal y la mejora de la calidad de vida a través de un enfoque integral. En este contexto, la asociación aprovecha el Día Mundial de la Salud Mental para destacar dos pilares fundamentales en su labor: la formación y la terapia.

Formación para el bienestar

Asapme Aragón ofrece una amplia gama de cursos y talleres, diseñados para diferentes colectivos, que se pueden adaptar en cuanto a objetivos, contenidos y duración. Entre su oferta formativa se encuentran talleres sobre temas tan relevantes como: gestión y prevención del estrés en el trabajo, adaptación a los cambios en el entorno laboral, o prevención del síndrome de Burnout. Pero también ofrece una oferta especializada dirigida a la población infantojuvenil, que imparte en centros educativos y elabora a demanda de todas aquellas entidades interesadas.

Premios Asapme Aragón Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, Asapme Aragón también entrega sus premios anuales para reconocer la labor de personas e instituciones comprometidas con la salud mental. Este año, han recaído en la periodista Melania Bentué Ceresuela y los Servicios Sociales Especializados del Ayuntamiento de Zaragoza, reflejando la importancia fundamental que la asociación otorga a la colaboración con entidades y profesionales. Estos galardones subrayan cómo la sensibilización y el apoyo a las personas con problemas de salud mental grave dependen de una red de apoyo que integra el periodismo riguroso y los servicios sociales especializados, pilares esenciales para la visibilidad y el cuidado en la comunidad.

Además, la Asociación Aragonesa pro Salud Mental cuenta con una oferta especializada en salud mental que incluye formación para asistentes personales y un curso de psicopatología básica dirigido a profesionales y estudiantes del ámbito de la salud. Su objetivo es dotar de conocimientos y herramientas a quienes trabajan directamente con personas con un diagnóstico de enfermedad mental.

Para la Asociación, que aglutina a personas con trastorno mental grave y sus familias, es muy importante también un abordaje integral que incluye psicoeducación en el caso de los pacientes y formación especializada para las familias y personas que acompañan a quienes han sido diagnosticados con un trastorno de este tipo en su recuperación.

Servicios de Psicoterapia: un camino hacia la recuperación

Además de la prevención a través de la formación, Asapme Aragón ofrece servicios de psicoterapia para abordar los problemas de salud mental de forma directa. Los psicoterapeutas de la asociación brindan un espacio seguro y confidencial para explorar las dificultades y encontrar estrategias de afrontamiento. Algunos de los servicios de psicoterapia que proporciona la asociación, además de los específicos en trastorno mental grave, incluyen terapia especializada para trabajar en problemas como ansiedad, depresión, trauma o duelos.

Proteger a quienes más lo necesitan

La labor de Asapme Aragón es crucial en un contexto en el que la salud mental ha ganado una mayor visibilidad, pero aún enfrenta desafíos importantes. El Día Mundial de la Salud Mental sirve como un recordatorio crítico de que la salud mental es un derecho humano fundamental, no un privilegio. Esto es especialmente relevante para aquellos que viven con trastornos graves, cuya vulnerabilidad a la discriminación, la estigmatización y la falta de acceso a servicios de calidad sigue siendo una realidad en la sociedad actual. Informes recientes, como Trapped & Scarred: The Compounding Mental Harm Inflicted On Palestinian Children In Gaza de Save the Children, o el informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental de la Confederación Salud Mental España de 2024 subrayan la necesidad de proteger a las personas en situaciones de riesgo y de garantizar el derecho a la seguridad y protección. La situación de las personas con trastornos mentales graves requiere una atención especial, ya que a menudo enfrentan barreras sistémicas que impiden su plena inclusión social y el acceso a los cuidados que merecen.

En este Día Mundial de la Salud Mental, Asapme Aragón quiere incidir en el hecho de que la salud mental es un derecho humano fundamental y que, al unirnos para compartir nuestras vulnerabilidades, podemos construir una sociedad más empática y solidaria.

Si usted o un ser querido necesita ayuda, sepa que puede pedirla. Asapme Aragón brinda apoyo, formación y las terapias necesarias para comenzar o continuar el camino hacia el bienestar.