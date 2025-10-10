El Gobierno de Aragón saca músculo tecnológico: así será el nuevo edificio del ITA tras invertir 18 millones

El Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) renovará su cara y su sede para transformarse en un espacio de referencia del futuro tecnológico de Aragón. El Gobierno de Aragón quiere que la vanguardia tecnológica sea una de las nuevas señas de identidad de la comunidad autónoma y, para ello, el Ejecutivo liderado por el presidente, Jorge Azcón, destinará parte de su capítulo inversor a estas nuevas instalaciones.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha presentado este viernes el nuevo edificio que ampliará las instalaciones del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). Se trata de un edificio singular de más de 5.000 m² que se construirá en el Parque Tecnológico DAT Alierta, el emblema que quiere desarrollarse como polo tecnológico principal de Aragón. Su impulso implicará una inversión total de 18 millones de euros, de los que 12 millones corresponderán a las obras y otros 6, al equipamiento.

El acto ha contado, asimismo, con la participación de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, la directora general del ITA, Esther Borao, y el arquitecto responsable del proyecto, Sergio Sebastián. El edificio estará orientado a reforzar la colaboración con empresas, startups y organizaciones del ecosistema de innovación y, tal y como ha señalado el presidente Azcón, a "consolidar Aragón como un referente tecnológico europeo".

La nueva instalación, ha apuntado, "se enmarca dentro del nuevo Plan Estratégico 2025-2028 del ITA, cuyo objetivo es aumentar significativamente el impacto generado, tanto en el tejido empresarial como en la sociedad aragonesa y, por tanto, en toda la economía de Aragón".

Recreación del nuevo edificio del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). / GOBIERNO DE ARAGÓN

El ITA podrá, gracias al nuevo edificio, multiplicar los proyectos de innovación tecnológica en colaboración radical con agentes del territorio, aprovechando el alto grado de multidisciplinariedad de sus equipos y canalizando su crecimiento hacia áreas clave como la inteligencia artificial y la robótica, consideradas tecnologías estratégicas para Aragón y Europa.

Un edificio al servicio de la innovación: la IA se abre paso

El nuevo espacio combinará oficinas colaborativas y laboratorios tecnológicos avanzados. En concreto, contará con 2.000 m² de oficinas abiertas para más de 200 profesionales del ITA y su ecosistema de empresas, startups y socios tecnológicos, que estén trabajando juntos en proyectos; y con más de 3.000 m² de laboratorios equipados con infraestructuras de vanguardia para el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial, robótica, conectividad y comunicaciones.

La nueva infraestructura albergará dos laboratorios estratégicos. Uno de ellos será el laboratorio de Inteligencia Artificial y Sistemas Cognitivos, orientado al desarrollo de algoritmos, visión artificial y análisis de datos con aplicaciones industriales, agroalimentarias, sanitarias y en movilidad.

El otro laboratorio será el de Sistemas Robóticos y Automáticos basados en IA, que facilitará el diseño y validación de robots inteligentes para sectores clave como la construcción, industria, salud o agricultura. Además, el edificio contará con espacios de demostración tecnológica, zonas de divulgación y una terraza concebida como punto de encuentro del ecosistema de innovación aragonés.

Sostenibilidad y eficiencia energética como eje del diseño

El nuevo edificio se concibe pensando en la sostenibilidad. Entre sus características técnicas destacan el sistema de autoconsumo mediante energía solar fotovoltaica, climatización eficiente con aerotermia y recuperación de calor, conectividad con transporte público y aparcamiento para bicicletas, uso de materiales de bajo impacto ambiental e integración de un sistema de gestión inteligente (BMS) que controlará iluminación, ventilación y climatización de forma automatizada.