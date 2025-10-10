Jaca organiza un referéndum para decidir sobre el polémico proyecto del Oroel Park

El Ayuntamiento de Jaca ha invitado a participar en el referéndum popular que se celebrará el domingo 19 de octubre para conocer la opinión de los vecinos sobre el polémico proyecto del Oroel Park. La votación se desarrollará esa jornada entre las 10.00 y las 19.00 horas en unas urnas instaladas en el propio consistorio, con garantías de transparencia en el discurrir del sufragio.

El consistorio, con esta medida, quiere evitar las críticas a la urbanización de un emblemático espacio natural bajo la peña Oroel. Los colectivos ciudadanos que rechazan el proyecto han lamentado la intervención anunciada por afectar de forma directa a un espacio protegido en la Red Natura 2000 y por ser un símbolo cultural de la capital jacetana.

El Ayuntamiento de Jaca señala en sus redes sociales que en la votación podrán participar todas las personas empadronadas en la capital de la comarca que sean mayores de 18 años, quienes deberán acreditar su identidad mediante documento oficial (DNI, NIE o pasaporte) en el momento de emitir su voto.

El proyecto, licitado el pasado 28 de agosto con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mantendrá el entorno como un espacio libre y transitable para todos, sin crear nuevos senderos. Allí se instalarán juegos integrados en la naturaleza, en su mayoría de madera, así como espacios de ocio y esparcimiento. Se contempla, además, la instalación de dos baños secos para mejorar la limpieza y la gestión de residuos en el área.

El presupuesto estimado ronda los 370.000 euros y el plazo de ejecución quedaría establecido entre los cinco y seis meses, aunque depende de los permisos medioambientales.