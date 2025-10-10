Plazas de médicos sin oposición en los hospitales de Aragón: casi 50 plazas para empezar a trabajar a principios de 2026

El Servicio Aragonés de Salud, sin el apoyo de los sindicatos (ha habido abstenciones y votos en contra), ha sacado adelante este viernes en la mesa sectorial de Sanidad las primeras plazas sin oposición para médicos en puestos de difícil cobertura de la comunidad.

En concreto, se trata de 46 vacantes que se van a ofrecer en los hospitales periféricos (Barbastro, Calatayud, Alcañiz, Huesca y Teruel) para un total de siete especialidades diferentes: Angiología y Cirugía vascular; Cirugía General y Aparato Digestivo; Cirugía Ortopédica y Traumatología; Medicina Interna; Oncología Médica; Urología y Medicina Intensiva.

No son plazas de nueva creación, sino que se corresponden con ofertas públicas de empleo de 2023, 2024 y 2025.

La convocatoria, según ha explicado la gerente del Salud, Ana Castillo, se publicará "en breve", de tal modo que los candidatos podrán optar ya a estas plazas. "Ya tenemos todo avanzado y redactado", ha dicho. La previsión de la consejería es que "a principios de año" los trabajadores ya puedan estar incorporados a los centros.

A las plazas se accederá mediante concurso de méritos, sin necesidad de superar una oposición, y cuando el profesional cumpla un periodo de tres años en esa misma plaza pasará a adquirirla en propiedad. Es decir, pasará a tener ese puesto fijo.

Más adelante, según Castillo, se ofertarán nuevas plazas sin oposición tanto para hospitales (en especialidades deficitarias como Dermatología y Otorrinolaringologia) como para Atención Primaria. Todas ellas en puestos de difícil cobertura.

Complejidad normativa

Tal y como adelantó este diario el mes pasado, la complejidad normativa para desarrollar este decreto de plazas sin oposición llevó a que el Salud no pudiera ponerla en marcha antes del verano, previsión inicial. A pesar de todas las aprobaciones (Consejo de Gobierno y Cortes de Aragón), no se pudo avanzar a tiempo para cubrir plazas en verano, uno de los momentos más críticos en el medio rural.

Respecto a la oposición de los sindicatos (la oferta ha salido adelante con la abstención de Cemsatse y FTPS y los votos en contra de CCOO, UGT y CSIF), Castillo ha señalado que "siempre" quieren trabajar con ellos "con diálogo y consenso".

"Cualquier medida que suponga un paso para conseguir más facultativos en Aragón y hacer los hospitales más atractivos no vamos a dudar", ha dicho, al tiempo que se muestran "muy esperanzados" en que la medida sea un éxito. "Los profesionales en Aragón prefieren trabajar en Zaragoza, pero vamos a hacer atractivas el resto de plazas de hospitales", ha insistido.