¿Qué relación guarda la Premio Nobel de la Paz con Zaragoza y Aragón?

La opositora venezolana María Corina Machado se ha alzado en la mañana de este viernes con el Premio Nobel de la Paz, un galardón al que también optaba Donald Trump. Así lo ha determinado el comité norego encargado de entregar estos premios, en los que Machado sucede a la organización japonesa Nihon Hidankyo, ganadora en 2024 por su lucha para acabar con las armas nucleares y que tiene entre sus filas a supervivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki.

En total, había 388 candidatos y Trump había sido el más explícito a la hora de pedir el galardón, con declaraciones que se habían agudizado en los últimos días. Finalmente, el comité no ha cedido a las presiones y ha optado por darle el premio a Machado, justificándolo en su "incansable labor" por defender los derechos humanos en Venezuela. Una labor que ha provocado en ocasiones anteriores manifestaciones en apoyo de la oposición a Nicolás Maduro en varios países, uno de ellos España y en puntos como Zaragoza.

En ese sentido, el pasado 9 de enero alrededor de medio millar de venezolanos se concentraron en la plaza España de la capital aragonesa para denunciar un supuesto "pucherazo electoral" de Maduro y apoyar al que consideraban el "presidente electo", Edmundo González, que se había presentado a los comicios tras la inhabilitación, precisamente, de María Corina Machado.

Una concentración a la que asistieron tanto el presidente de Aragón, Jorge Azcón, como la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. "Me uno a los venezolanos que hoy alzan la voz en Aragón contra la injusticia y contra la tiranía del régimen antidemocrático de Maduro. Todo mi apoyo al pueblo de Venezuela y a sus líderes democráticos Edmundo González y Maria Corina Machado. Aragón estará siempre del lado de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho, tres principios que hoy no existen en Venezuela", escribió en sus redes sociales el presidente autonómico y líder del PP aragonés.