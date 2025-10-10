Rifirrafe entre la Diputación Provincial de Zaragoza y el Gobierno de Aragón por la financiación municipal

La financiación de los pequeños pueblos siempre es escasa en la gestión del día a día. Y sobre todo si se compara con los 21 millones que podría recibir Zaragoza según las dotaciones asignadas por el Gobierno de Aragón a las capitales de provincia para el 2026. Por esta razón, la secretaria del PSOE Zaragoza y vicepresidenta de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Teresa Ladrero, ha reclamado al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "una financiación justa e igualitaria para todos los municipios de Aragón", que permita la continuidad de las localidades y de sus servicios públicos.

Ladrero ha pedido a Azcón que se ponga al lado de los municipios y "no los olvide" y "los discrimine," como ha hecho recientemente, con motivo del anuncio de esta dotación para la capital aragonesa. Con la intención de lograr un marco de financiación estable y justa, la dirigente ha avanzado que solicitará la modificación del artículo seis del Fondo aragonés de financiación municipal, de manera que el Gobierno de Aragón amplíe su dotación hasta "una consignación mínima de 200 millones de euros para ayudar a la solvencia y el sostén de los pequeños y medianos municipios".

La petición ha sido contestada este mismo viernes por el Gobierno de Aragón, que ha pedido "planteamientos serios y rigurosos a la hora de pedir mejoras en la financiación local". Para el Ejecutivo autonómico la petición socialista supone incrementar de golpe el fondo en un 566%.

Por esa razón, explican que la consejería de Cohesión Territorial trabaja en dos direcciones. Por un lado, en aumentar la cuantía para las ciudades de Teruel y Huesca. En el caso de la capital turolense el incremento aprobado ha sido de 300.000 euros, hasta llegar al millón. Y en el caso de Huesca, el incremento ha sido de 400.000 euros, hasta alcanzar los 1,4 millones.

También defienden su objetivo de aumentar en 700.000 euros la asignación que correspondía en el fondo a los pequeños municipios, hasta alcanzar los 21.650.000 euros. Y creen que de esta manera, el Gobierno de Jorge Azcón ha incrementado las asignaciones en lo que va de legislatura en 1,4 millones de euros, hasta alcanzar los 32.050.000 euros.

En todo caso, Ladrero considera "imprescindible" que Azcón demuestre "su compromiso con el ámbito rural" y que se aleje de las prácticas que suponen recortes en la atención sanitaria o en la escuela. A su juicio, "hay que garantizar la financiación local para no abundar en discriminaciones con la capital de Aragón y para que la lucha contra la despoblación sea una realidad".

Por eso, ha reclamado "un pacto a tres bandas" para afrontar los gastos de inversión, mantenimiento y funcionamiento de aquellas competencias de naturaleza compartida y de las que son del Gobierno de Aragón, pero que asumen "y sufragan íntegramente" los ayuntamientos y la DPZ.

En este sentido, ha recordado que se lleva de un modelo que garantizaba "la financiación incondicionada" y que había duplicado las aportaciones a los municipios de la legislatura de 2011-2015, cuando gobernó la derecha, no haciendo discriminación entre capitales y pueblos.

El fondo de financiación municipal impulsado en la anterior legislatura y que regula la colaboración financiera de la comunidad con sus municipios fue aprobado la legislatura pasada por las Cortes de Aragón con los votos a favor del PSOE, CHA, PAR y Podemos. Dicho fondo fue creado con una dotación económica de 30.650.000 euros, destinados a los municipios que rindan sus cuentas ante la Cámara de Cuentas de Aragón y estén al corriente en los deberes de remisión de información previstos en el ordenamiento jurídico.