Estas son las nuevas categorías profesionales creadas por el Salud en Aragón: desde embriólogo a técnico en cuidados de dependencia

La mesa sectorial de Sanidad también ha aprobado este viernes la creación en Aragón de determinadas categorías profesionales hasta ahora inexistentes en el sistema público. Con esta medida, el Departamento de Sanidad adapta la estructura profesional "a los retos actuales lo que permite mejorar la calidad de la atención sanitaria en todo el territorio", según han indicado desde la consejería.

"Estas nuevas figuras responden a la evolución de las necesidades asistenciales, sociales y tecnológicas, y permitirán reforzar áreas clave como la reproducción asistida, la atención a la dependencia, la integración social y la respuesta en emergencias sanitarias", han añadido.

Las nuevas categorías son:

-Embriólogo: Profesional altamente cualificado en técnicas de reproducción asistida, responsable de laboratorios de fecundación in vitro, bancos de gametos y embriones. Su incorporación garantiza la calidad, seguridad y eficacia de los tratamientos de fertilidad, con formación específica y experiencia acreditada en biología de la reproducción.

-Técnico de emergencias sanitarias: este profesional está capacitado para conducción de vehículos de emergencia, traslado del paciente al centro sanitario, prestación de atención básica sanitaria y psicológica en el entorno prehospitalario, llevar a cabo actividades de teleoperación y teleasistencia sanitaria y colaboración en la organización y desarrollo de los planes de emergencia, de los dispositivos de riesgo previsibles y de la logística sanitaria ante una emergencia individual, colectiva o catástrofe, etc. Refuerza la operatividad del 061 Aragón y mejora la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

-Técnico superior de integración social: Figura clave en la atención psicosocial y comunitaria, con competencias en mediación, prevención, rehabilitación, inserción laboral y coordinación con servicios sociales, educativos y sanitarios. Su labor se orienta a colectivos vulnerables y a la promoción de la autonomía funcional y social.

-Técnico/a en Atención a Personas en Situación de Dependencia: Profesional especializado en el cuidado y acompañamiento de personas con pérdida de autonomía, tanto en centros hospitalarios como en el entorno comunitario. Realiza tareas psicosociales, de apoyo doméstico, rehabilitación, inserción social y coordinación con recursos del territorio.

Todas las categorías se integrarán en las plantillas orgánicas del Servicio Aragonés de Salud conforme a las previsiones presupuestarias, y contarán con bolsa de empleo temporal y promoción interna. "Estas incorporaciones refuerzan el compromiso del sistema sanitario público aragonés con la profesionalización, la equidad y la atención integral a la ciudadanía", han indicado desde Sanidad.