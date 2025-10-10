Velca, Little Electric Energy SL, Dealerbest, Tera Batteries y la Fundación CEA se llevan los Premios Impulso 2025

Más de 200 representantes del ámbito político y del sector automovilístico han acudido este viernes a la quinta edición de La Gala de la Movilidad y la Automoción, celebrada en el espacio Mobility City de Zaragoza. Este evento, celebrado anualmente y consolidado como referente en el sector, otorga los “Premios Impulso a la Innovación en Movilidad Sostenible”, organizados por Anfac (Asociación de Fabricantes de Vehículos), Faconauto (Patronal de Concesionarios), Sernauto (Asociación de Proveedores de la Automoción) y Fundación Ibercaja (entidad promotora de la movilidad sostenible).

Los ganadores esta edición han sido Velca, Little Electric Energy SL, Dealerbest, Tera Batteries y la Fundación CEA, esta última con el reconocimiento especial. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha pronunciado el discurso de inauguración, destacando a la automoción y la nueva movilidad como piezas fundamentales de economía, empleo e industria para la región. La clausura de la gala, por su parte, ha sido a cargo del secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, quien ha recalcado la importancia de avanzar en movilidad sostenible ante la presencia de las personalidades políticas y directivos más importantes del sector, en el ámbito nacional e internacional.

Los cuatro ganadores y el reconocimiento especial han surgido entre 30 candidaturas presentadas. En concreto, Velca ha logrado el Premio Mobility City al mejor proyecto de innovación de una start-up española; Tera Batteries se ha llevado el Premio a la innovación en movilidad eléctrica; Little Electric Energy SL ha conseguido el premio al mejor desarrollo de movilidad sostenible para zonas urbanas; Dealerbest, el premio al mejor desarrollo de movilidad sostenible para entornos rurales; y Fundación CEA el reconocimiento especial a la iniciativa social en movilidad.

En relación con el encuentro, el presidente de Anfac, Josep María Recasens, resaltó que “los Premios Impulso reflejan que el ecosistema de la movilidad ha interiorizado que la innovación es la clave para avanzar tecnológicamente y realizar la transformación industrial, sin dejar de ser competitivos.

La presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, ha afirmado que “el 85% del crecimiento del mercado español este año corresponde a los incentivos a la demanda. Por eso, si se mantienen los programas MOVES y los planes autonómicos de renovación del parque hasta que esté en marcha el Plan Nacional de Renovación incluido en la Ley de Movilidad Sostenible, nos atrevemos a decir que cerraremos 2025 rozando el millón doscientas mil matriculaciones. Sin estos incentivos, el mercado estaría plano y la electrificación y la descarbonización no avanzaría a la velocidad que necesita España”.

Asimismo, Javier Pujol, presidente de Sermauto, ha indicado que: “Debemos seguir impulsando que se haga innovación en España, porque es una de las palancas clave para poder seguir atrayendo proyectos industriales que garanticen el futuro de nuestras empresas y el empleo de calidad que generamos. Para ello, es fundamental el apoyo de las administraciones públicas tanto para las empresas como para generar un entorno atractivo a la inversión. De esta manera podremos garantizar que nuestro país siga siendo un referente mundial en movilidad y automoción"

Por su parte, el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha confirmado la importancia de esta cita, destacando que “con la celebración de los Premios Impulso, ya en su quinta edición, hemos logrado crear un foro sólido que promueve la innovación y la competitividad, desde el que contribuimos a que el sector de la automoción en España se mantenga como uno de los más competitivos de Europa. En nuestra entidad y a través de Mobility City, buscamos siempre configurar ese apoyo a quienes, desde el ámbito público o privado, trabajan día a día para conseguirlo. Y por supuesto, lo hacemos enfocados en continuar el impulso al desarrollo de nuestro territorio”.