Un año del único encuentro Sánchez-Azcón, un año en blanco: la cuerda se tensa y el Fite, a la espera

El 10 de octubre de 2024, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, era recibido por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el primer encuentro bilateral entre ambos líderes y, por ahora, el único. La cita, que se celebró en la Moncloa, llegó en el marco del correoso debate de la reforma de la financiación autonómica, que sigue igual de estancado, por no decir roto. Y los tímidos acuerdos rubricados entonces, como la ampliación del Fite en 26 millones de euros en los próximos dos años, siguen sin cumplirse un año después. El presidente aragonés calificó en ese momento la reunión de "infructuosa". Y en este tiempo, lo único que ha crecido entre ambas instituciones ha sido el desencuentro y la confrontación.

Desde ese 10 de octubre de 2024, la ministra portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, se ha convertido en la líder del PSOE aragonés y por tanto en la principal rival política de Jorge Azcón en Aragón. Hace tiempo que los choques son habituales con todos los ministerios. Desde el propio de Educación, a los de Infancia, Universidades, Transportes, Política Territorial, Vivienda o Hacienda. Apenas se salvan las relaciones con el Ministerio de Defensa que lidera la ministra Margarita Robles, con quien van de la mano en el impulso a ese hub que pretende hacer de Aragón un nodo industrial de la economía de guerra al tiempo que se refuerza el papel del Ejército en la comunidad autónoma con inversiones como las del aeropuerto de Teruel.

Echar la vista atrás un año sirve para constatar que el principal -y casi el único- compromiso que se adquirió en esa cita sigue sin visos de cumplirse. Y eso que apenas quedan dos meses y medio para que culmine el ejercicio 2025 y, por tanto, para actualizar esas cuantías. Sánchez y Azcón se comprometieron a incrementar el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) en 26 millones en los próximos dos años, de manera cofinanciada al 50%, como funciona históricamente este fondo que ha servido para marcar la diferencia en los proyectos estratégicos de la provincia de Teruel. Pero desde Delegación del Gobierno en Aragón no ha habido respuesta a si hay una previsión para agendar una reunión que permita hacer realidad ese compromiso. Y fuentes del Ejecutivo aragonés reconocieron que "no hay ninguna novedad", ni para fijar una reunión que permita avanzar en esta medida, ni sobre el incremento de las cuantías en sí.

Azcón llevó a la reunión con Sánchez una lista de 44 asuntos pendientes y, en este año, la mochila de temas sin resolver no ha hecho sino hacerse más pesada. Al eterno debate de la financiación autonómica se suma el rechazo rotundo a la condonación de la deuda. A la gestión de la inmigración, que hace un año se abordaba con la necesidad de firmar un pacto de Estado, se ha añadido en el último año una ristra de recursos judiciales que no tiene fin, aunque desde Aragón se insiste en que se va a "cumplir la ley" y que se dará acogida a los menores migrantes que lleguen derivados desde Canarias, Ceuta o Melilla.

En materia de Transportes, fruto de aquel encuentro con Sánchcez surgió otro con el ministro Óscar Puente, en Canfranc, en el que la DGA y el Gobierno de España abordaron las actuaciones pendientes y las prioridades. Entonces Azcón y Puente se reconocieron como amigos y exalcaldes, pero en la última visita del ministro a territorio aragonés, para inaugurar el tramo Siétamo-Huesca, tuvo como respuesta la ausencia de Azcón por los "retrasos" que acumulan las obras pendientes en la comunidad.

Esta misma semana, el consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, que había sido capaz de llegar a algún acuerdo con los ministros de sus áreas, recriminaba a la titular de Vivienda la «discriminación» con respecto a Cataluña por la cesión de suelos de la Sareb. También la consejera de Universidades criticó el decreto nacional que limita la implantación de nuevas universidades privadas.

La lista de conflictos abiertos continuaría más allá de las líneas de este artículo. Y mientras tanto, no hay fecha para ampliar esas cuantías prometidas para el Fite. Ni para mejorar la financiación autonómica de Aragón. Ni para buscar soluciones a la despoblación. Un año después, un año en blanco.