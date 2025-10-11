Aragón concluye que este verano han muerto cinco personas por golpes de calor en la comunidad

El primer balance provisional realizado por el Departamento de Sanidad del Gobierno Aragón relativo a la vigilancia de los excesos de temperatura ha concluido que cinco personas han muerto este verano en la comunidad tras haber sufrido un golpe de calor. Así lo ha indicado este sábado el Ejecutivo, que detalla que la primera ola de calor epidemiológica ha tenido lugar este año en Aragón en la semana del 26 de mayo al 1 de junio. A ella se siguió otra ola, del 8 de junio al 10 de julio. Ha sido en ese periodo cuando han tenido lugar los cinco fallecimientos.

El informe ha sido elaborado por la Sección de Información e Investigación Sanitaria Servicio de Vigilancia en Salud Pública e Inmunizaciones de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón, que ha analizado el periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre. Los cinco fallecimientos se dieron del 16 al 29 de junio, coincidiendo con las primeras alertas de niveles de riesgo medio y alto para la salud por altas temperaturas, que son los más elevados.

La directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán, ha manifestado que el cuerpo humano "necesita un tiempo para adaptarse a las altas temperaturas, que tienen un impacto en la hidratación y el sistema cardiovascular". Son especialmente sensibles al calor extremo las personas consideradas grupos de riesgo, como mayores, enfermos crónicos, menores y mujeres embarazadas. Por este motivo, en las campañas de sensibilización se incide en la prevención y protección de estos colectivos.

Mayores de 65 años

El estudio de vigilancia recoge los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, según el cual, del 15 de mayo al 30 de septiembre, las muertes atribuidas a las altas temperaturas han sido 125 en Aragón, similares a las observadas el año pasado.

La práctica totalidad de las muertes atribuidas a altas temperaturas han ocurrido en mayores de 65 años, en concreto, el 95,2%, y de ellas, el 73,6% en mayores de 85 años.

El estudio de vigilancia de Aragón constata que este verano, en el periodo comprendido del 1 de junio al 31 de agosto de 2025, ha sido el más cálido de la serie histórica, según información aportada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Este periodo ha tenido una temperatura media 2,1°C por encima del promedio de 1991-2020 y ha superado por una décima al verano más cálido hasta ahora, el de 2022.

Por lo que respecta a las nueve zonas de meteosalud en que está dividida la comunidad -tres por provincia-, en cada una de ellas el nivel de alerta se ha activado si la temperatura en esa zona ha alcanzado el nivel de riesgo para la salud calculado para ese territorio. Durante el periodo estudiado, se han producido 66 días de alertas de meteosalud de los 139 días vigilados, siendo la zona de meteosalud Centro de Huesca la que más alertas ha recibido y de mayor intensidad, con 26 días de alerta de nivel 3, seguida del Sur de Huesca, con 12. Por el contrario, la zona de Gúdar y Maestrazgo de Teruel, es la que menos días de alerta de meteosalud ha presentado, con 21 y solo un día de nivel 3.

Por provincias, Huesca ha registrado 161 alertas en el total de sus tres zonas de meteosalud (78 de nivel 1 o bajo, 33 de nivel 2 o medio y 50 de nivel 3 o alto); en Zaragoza, 105 en sus tres zonas (63, 26 y 16, respectivamente); y Teruel, 79 en sus tres zonas (55 de nivel 1, 22 de nivel 2 y 2 de nivel 3).

Cada vez que se ha notificado una alerta por calor para cualquiera de las nueve zonas de meteosalud en que se ha dividido Aragón, se ha difundido, por correo electrónico, a todos los agentes implicados en el 'Plan de acción para la prevención de los efectos de las altas temperaturas sobre la salud en Aragón 2025'. La difusión a la población general se ha realizado a través de Salud Informa, tanto en la web como en la app, donde se ha podido, a su vez, consultar información para la ciudadanía sobre medidas y consejos básicos de protección frente al calor.