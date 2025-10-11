La CHE inicia el vaciado de El Grado para acometer el arreglo de las compuertas de fondo

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) se encuentra reduciendo el nivel de la lámina de agua del pantano de El Grado para acometer, con más de un año de retraso, el arreglo de las compuertas de fondo. La intervención, coordinada con Riegos del Altoaragón, ha obligado a reducir unas semanas la campaña de uso agrario del agua y busca, según fuentes del organismo de cuenca, "evitar al máximo las afecciones a los usuarios".

La operación para la reparación completa de los desagües de la presa lleva en marcha desde el año 2015 y se ha acometido en varias fases, la primera de ellas en 2016, centrada en los conductos de salida del lado izquierdo. Las obras actuales, para las que se volverá a necesitar la intervención de buzos para el sellado de la infraestructura, tienen un presupuesto aproximado de 6,3 millones de euros.

El objetivo es reparar el abombamiento de los materiales de las barreras y frenar la erosión del hormigón en las compuertas de los conductos. En estos momentos los desagües en el fondo del túnel derecho están fuera de servicio.

La CHE esta semana ha iniciado las maniobras para reducir la lámina de agua y facilitar el acceso al fondo de la presa, algo que no se pudo llevar a cabo la pasada campaña por estar demasiado lleno. Aunque en ningún momento se llegará al vaciado completo del pantano, el descenso de su almacenamiento ya está siendo patente. Por el momento ya se ha producido a una disminución del 14% de su volumen, una pérdida de recursos que se tratará de compensar gracias a la capacidad de reserva del pantano de Mediano.

Desde la CHE señalan que llevar adelante este proceso es obligatorio para recuperar la capacidad completa de vertido y mejorar la seguridad de la infraestructura. Además, recuerdan a los regantes que solo en el caso de un "verano muy seco" se impediría la recuperación de los volúmenes de acopio de la presa de cara a la próxima campaña. El diseño de los trabajos busca "reducir al mínimo la lámina de agua" y una vez que los trabajadores hayan podido acceder al fondo se seguirá con la consolidación ya sin necesitar una cota menor en el nivel embalsado.

El desagüe de fondo es el órgano de desagüe inferior de una presa, que se sitúa por debajo de las tomas, y que normalmente garantiza la salida de caudales ecológicos o permite evacuar caudales cuando el nivel del embalse se sitúa por debajo de los aliviaderos o de las tomas.