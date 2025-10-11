Cinco rutas de senderismo cerca de Zaragoza perfectas para disfrutar del Puente del Pilar

Con el otoño asomando y las hojas tiñendo de dorado los montes aragoneses, el Puente del Pilar se presenta como la ocasión perfecta para calzarse las botas y salir a respirar aire puro. Sin necesidad de recorrer largas distancias, Aragón ofrece una sorprendente variedad de rutas de senderismo aptas para todos los públicos ideales para quienes buscan un plan activo, sin mucho esfuerzo, a pocos kilómetros de Zaragoza.

El Monasterio de Piedra: cascadas, grutas y un bosque encantado

A solo hora y media de la capital, el Parque del Monasterio de Piedra, en Nuévalos, es una apuesta segura para los amantes de la naturaleza. Su recorrido circular de unos cinco kilómetros discurre entre cascadas, grutas, lagos y una vegetación exuberante. En otoño, el espectáculo visual se multiplica con los reflejos dorados de los árboles sobre las aguas del río Piedra. Aunque el acceso es de pago, la experiencia lo merece, es un paseo que combina historia, naturaleza y un toque de magia.

Panorámica del Monasterio de Piedra / TURISMO DE ARAGÓN

Los Estrechos del Río Ebrón: el cañón más sorprendente de Teruel

En la comarca de la Comunidad de Teruel, cerca del pequeño pueblo de El Cuervo, se esconde una joya geológica: los Estrechos del Ebrón. Esta ruta sigue el curso del río entre pasarelas, túneles naturales y paredes verticales que encajonan el agua en un desfiladero impresionante. Con unos nueve kilómetros de ida y vuelta, es una caminata accesible, perfecta para quienes buscan paisajes de montaña sin alejarse demasiado.

Los estrechos del río Ebrón / Istock / estivillml

El Bosque de Betato: la magia del Pirineo en versión otoñal

En el valle de Tena, cerca de Tramacastilla, el Bosque de Betato ofrece una experiencia casi mística. Las hayas forman un túnel natural que, en octubre, se convierte en una sinfonía de colores ocres y rojos. La ruta es sencilla —unos seis kilómetros con poco desnivel— y puede completarse en dos horas. Al finalizar, los senderistas pueden asomarse al embalse de Búbal o tomar algo en alguno de los pueblos de la zona. Una escapada ideal para quienes quieren disfrutar de la alta montaña sin largas caminatas.

Bosque del Betato, en la provincia de Huesca. / HUESCA LA MAGIA

Las pasarelas de Alquézar: adrenalina y belleza en el Somontano

Si hay una ruta que combina emoción, vistas espectaculares y encanto patrimonial, es la de las Pasarelas del río Vero, en Alquézar. Este itinerario circular de unos ocho kilómetros recorre el fondo del cañón por puentes y pasarelas metálicas, antes de ascender al pueblo, uno de los más bonitos de Aragón. Es una excursión de tres o cuatro horas, con un punto de aventura y unas vistas que dejan sin aliento. Además, la oferta gastronómica y enoturística del Somontano invita a alargar la jornada.

Las pasarelas de Alquézar sobre el río Vero. / Istock / Juanhdez

La ruta del Aguallueve de Anento: un oasis a una hora de Zaragoza

Menos conocida, pero igualmente encantadora, es la ruta del Aguallueve, en Anento, dentro de la comarca del Campo de Daroca. Se trata de un recorrido corto —unos cuatro kilómetros— que parte del centro del pueblo y conduce hasta un manantial escondido entre musgos y pequeñas cascadas. El entorno, de aspecto casi tropical, sorprende por su verdor incluso en otoño. Es una caminata perfecta para familias o grupos que buscan una escapada relajada y muy fotogénica.

Anento, uno de los pueblos más bonitos de Aragón, conocido por su Aguallueve. / TURISMO DE ARAGÓN

El Puente del Pilar coincide con el momento ideal para redescubrir el territorio aragonés. Las temperaturas suaves, los colores del bosque y la cercanía de estas rutas convierten a la comunidad en un paraíso senderista para todos los niveles. Tanto si se busca una jornada tranquila como una pequeña aventura, estas cinco propuestas demuestran que no hace falta irse lejos para encontrar naturaleza en estado puro.