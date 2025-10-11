El concurso para la nueva iluminación de la Torre del Agua 'enciende' la polémica: una de las empresas recurrirá su exclusión por "criterios arbitrarios"

Nuevo capítulo en la rocambolesca licitación pública para contratar a una empresa que se ocupe de instalar la nueva iluminación led en la fachada digital que se pretende para la Torre del Agua, uno de los iconos de la Expo de Zaragoza 2008 que el Gobierno de Aragón quiere reconvertir en 'faro de la logística'. En el primero, dos pesos pesados fueron excluidos del concurso público, Telefónica por presentar su oferta "seis minutos tarde" del plazo marcado, y Bienvenido Gil, por el "posible conflicto de intereses" que había en el hecho de que una de las empresas con las que iba a contar, Saco Technologies, tuviera como administrador único al autor del diseño, Miguel Fontgivell, el mismo que dirige Oboria Digital, que será la que lleve la dirección de las obras.

En el segundo, la única puja que seguía viva, la de la UTE formada por Aneum Led y Fibratel, quedó excluida por no alcanzar el umbral mínimo exigido en la oferta técnica, lo que provocó que inmediatamente después se declarara desierto el concurso y se volviera a sacar, ese mismo día, en las mismas condiciones técnicas y económicas que el primero. Un contrato valorado en más de 6 millones de euros con el IVA incluido. Una decisión que devolvía la licitación a la casilla de salida y con oportunidades para todos de volver a presentarse esmerándose un poco más.

Pues bien, el último capítulo de este culebrón avecina una importante polémica en torno a este concurso público y la futura adjudicación del contrato, ya que una de las empresas excluidas, en este caso la UTE Aneum Led y Fibratel, considera que se ha valorado su oferta "incorrectamente" y está dispuesta a llegar hasta donde haga falta para demostrar que esto es así, que su exclusión no debió producirse y que nunca se debería haber sacado de nuevo a concurso este contrato sin concederle "el plazo legal de 15 días para formular alegaciones" a tal valoración técnica, incluso para realizar todas las aclaraciones que los técnicos necesitaran y que nunca se les solicitaron.

Por eso el primer paso va a ser "presentar alegaciones la próxima semana" solicitando la revisión de esa valoración a la sociedad Expo Zaragoza Empresarial, por los cauces administrativos pertinentes y a pesar de que la nueva licitación ya está en marcha. Hay margen para "rectificar" porque el plazo para la presentación de ofertas se alarga ahora hasta noviembre pero adjudicar ese contrato sin resolver su recurso solo podría complicar aún más las cosas.

La UTE Aneum Led y Fibratel manifiesta su "disconformidad en la valoración del expediente de la nueva Iluminación de la Torre del Agua" y asegura que ya ha "puesto a sus equipos técnicos a trabajar en las alegaciones contra la valoración del expediente" tras detectar, asegura, "irregularidades técnicas en el informe emitido por el órgano de contratación". Así lo ha asegurado a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN uno de los responsables de la UTE, el director y partner de Aneum Led, José María González, quien afirma que "el informe, que ha excluido injustificadamente a la oferta por otorgarle 13,5 puntos sobre 35 (por debajo del umbral de 15)" contiene "errores fácticos evidentes, exigencias no previstas en el pliego y una motivación insuficiente, lo que vulnera los principios de transparencia, igualdad y no arbitrariedad que rigen la contratación pública". Además, apostilla que se exige en esta valoración "un nivel de detalle que es imposible condensar en 15 páginas" como se les exigía.

"Es por lo que rechazamos categóricamente la afirmación de que la oferta no cumple los requisitos técnicos mínimos. La exclusión de la UTE se basa exclusivamente en un informe de valoración del Sobre B que otorga 13,5 puntos sobre 35, por debajo del umbral de 15 exigido. Sin embargo, dicha valoración no se sustenta en incumplimientos reales del pliego", asegura el responsable de Aneum Led.

En su opinión, la conclusión a la que llegan los técnicos se basa en "errores fácticos graves, como por ejemplo afirmar que las luminarias se instalan en los parasoles cuando la memoria especifica claramente su fijación en las diagonales de aluminio" o en "exigencias no previstas en el pliego, como fichas técnicas, acopios por planta o listados exhaustivos de EPIs".

También lamenta que se incluyan en esta valoración desde Expo Zaragoza Empresarial "juicios subjetivos y conjeturales con apreciaciones como que 'parece', 'se echa en falta', 'ofrece dudas' o 'no se ha encontrado en la web'", así como en "puntuaciones desproporcionadas, como dar cero puntos en planificación del suministro, pese a presentar un diagrama con camino crítico, hitos y secuencia lógica".

Además, González también destaca que se incluyen "barbaridades" técnicas como "afirmar que las luminarias se instalan en los parasoles, cuando la memoria especifica claramente su fijación en las diagonales de aluminio, tal como exige el proyecto" o "exigir fichas técnicas que no están previstas en el pliego, ignorando el límite de 5 páginas impuesto para la memoria de suministro". "La ficha técnica de uno de los productos son más de 50 páginas", subraya el director de Aneum Led.

"Criterios y exigencias arbitrarias"

También lamenta que se les "penaliza por no concretar la ubicación exacta del acopio, cuando dicha decisión depende de la propiedad y de otros contratistas, y no puede fijarse unilateralmente en fase de licitación" o que se "cuestiona la existencia de un proceso constructivo, cuando se detalla de forma clara la secuencia". O que se les "exigen datos sobre referencias (año, promotor, presupuesto, enlaces…) que no se piden en el pliego, y que corresponden a fases posteriores de solvencia técnica". O "indicar que no saben encontrar enlaces en internet y por ello penalizan la oferta", cuando se les podría haber pedido aclaración porque sí están en la web como ellos indican en su puja.

Por todo ello emprenden ahora la vía del recurso, primero a través de las alegaciones a la propia sociedad Expo Zaragoza Empresarial y "si no rectifican, presentaremos un recurso especial ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Aragón (TACPA). "Estas valoraciones no solo son técnicamente incorrectas, sino que vacían de contenido el derecho de defensa de las empresas licitadoras y socavan la confianza en la contratación pública", concluyen desde la UTE en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Solo reclaman "un procedimiento de contratación justo, técnico y ajustado a derecho, en el que prime la calidad, la innovación y el conocimiento real del proyecto, y no criterios arbitrarios o exigencias arbitrarias a posteriori".