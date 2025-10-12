AICAR ADICAE: la fuerza colectiva que protege a los consumidores aragoneses

. / .

Desde 1988, AICAR ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Aragón, ha estado al lado de los consumidores, convirtiéndose en un agente clave frente a los abusos financieros y contractuales. Su labor ha permitido que miles de familias recuperen lo que les correspondía por cláusulas abusivas, gastos indebidos o fraudes de ahorro e inversión.

Hipotecas, cláusulas suelo y reclamaciones colectivas

Uno de los mayores éxitos de la asociación después de más de 15 años de lucha colectiva ha sido la macrodemanda contra las cláusulas suelo, consiguiendo que miles de familias puedan recuperar el dinero que pagaron de más, y a la que otros consumidores se pueden sumar.

El pasado mes de junio, el Tribunal Supremo desestimó los recursos presentados por más de 30 entidades bancarias y ratificó íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que ya había declarado la nulidad de las cláusulas por falta de transparencia.

La sentencia del Tribunal Supremo es firme desde el pasado 2 de octubre, lo que significa que no admite más recursos y que la banca deberá devolver todas las cantidades cobradas por cláusulas suelo. A partir de este momento, no existe margen de maniobra para las entidades: están obligadas a cumplir íntegramente con lo dictado por los tribunales, restituyendo a los consumidores el dinero abonado de más, junto con los intereses correspondientes.

Además, AICAR ADICAE ofrece apoyo integral en conflictos como los gastos hipotecarios, las tarjetas revolving, fraude por phishing… acompañando a cada afectado en todo el proceso de reclamación. La asociación subraya que no siempre es necesario acudir a los tribunales: existen vías extrajudiciales en las que el respaldo de una organización especializada resulta clave para lograr resultados favorables.

Talleres, charlas y educación financiera

AICAR ADICAE, consciente de que un consumidor informado es un consumidor protegido, organiza durante todo el año talleres, charlas y actividades formativas para todos los consumidores.

Entre estas actividades destacan la alfabetización digital, la interpretación de facturas de energía/telecomunicaciones y contratos bancarios, el consumo responsable y sostenible, o la formación en productos de ahorro e inversión. Estas iniciativas buscan dotar a la ciudadanía de herramientas para tomar decisiones económicas responsables y evitar situaciones de abuso.

Un movimiento colectivo y participativo

La base de AICAR ADICAE es su red de socios. Personas que, además de recibir apoyo y asesoramiento, forman parte de un movimiento colectivo que defiende los derechos de todos los consumidores aragoneses. La asociación participa activamente en la Junta Arbitral de Consumo, en el Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios y en diferentes comisiones de trabajo, reforzando así su papel como interlocutor social ante instituciones y empresas.

Desde su sede en el casco antiguo de Zaragoza, AICAR ADICAE - con más de 35 años de trayectoria en Aragón - se ha consolidado como un referente en la defensa de los derechos de los consumidores frente a bancos, aseguradoras y grandes empresas de servicios básicos. Su fuerza radica en la acción colectiva y en la participación de miles de socios que, unidos, demuestran que es posible transformar el sistema y lograr soluciones justas para todos.

Hazte socio de AICAR ADICAE y disfruta de las siguientes ventajas Asesoramiento ante cualquier consulta en materia de consumo y elaboración de tus reclamaciones.

ante cualquier consulta en materia de consumo y elaboración de tus reclamaciones. Defensa ante fraudes bancarios para recuperar tu dinero.

ante fraudes bancarios para recuperar tu dinero. Información de las últimas novedades del consumo en Aragón.

de las últimas novedades del consumo en Aragón. Acceso al área de formación con una gran variedad de cursos sobre educación financiera, consumo, economía, etc.

al área de formación con una gran variedad de cursos sobre educación financiera, consumo, economía, etc. Asistencia a talleres, conferencias, actividades asociativas y culturales organizadas por AICAR ADICAE.

