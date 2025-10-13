El aeropuerto de Zaragoza sigue en cifras de récord antes del 'terremoto' de Ryanair

El aeropuerto de Zaragoza se mueve en las últimas semanas entre el optimismo de está registrando cifras de viajeros que apuntan a la posibilidad de batir su propio record de pasajeros, fijado en 751.000 desde hace 13 años, y estar ante un futuro incierto por el anuncio de Ryanair, su principal aerolínea comercial con rutas regulares, de recortar rutas y frecuencias en los próximos meses.

A partir del 1 de noviembre se empezarán a sacrificar conexiones, como la de París, Fez y Santiago, y será una constante hasta finales del verano de 2026, pero mientras puede celebrar que septiembre terminó con un acumulado de 542.134 personas transportadas en lo que va de 2025, en la senda de ese récord que lleva dos años rondando.

Son cifras que invitan al optimismo para el aeropuerto de Zaragoza, que tiene a tiro ese objetivo aunque falta solo un trimestre por contabilizar y en dos de esos tres meses se espera que empiecen a notarse los efectos de la tijera de la compañía irlandesa de bajo coste. Al final, le separan de ese objetivo 209.000 pasajeros en una recta final del año que afronta con un 2,4% por encima de los registros del año pasado, que finalizó con 694.237 pasajeros, un 1,2% más que el año anterior y un 48,4% más que antes de la pandemia.

A este escenario ha contribuido el cierre de un mes de septiembre que ha sido positivo, con 63.275 viajeros transportados, pero sensiblemente inferior al dato del año pasado, ya que representa un 2,1% de disminución con respecto a septiembre de 2024. Aún así, son cifras muy superiores a las que se daban antes y justo después de la pandemia del covid, un 'socavón' en la estadística de todos los aeropuertos que parece haber quedado atrás definitivamente. De hecho, la red de Aena está creciendo por encima del 4% a estas alturas del año, muy por encima del porcentaje de la terminal de Garrapinillos.

Mercancías, otra tendencia

En la estadística del aeropuerto de Zaragoza en el mes de septiembre también es destacable la evolución del tráfico de mercancías en la pista aragonesa. Sigue la estela de todo el año, aunque el mes de septiembre acortaba diferencias con la pista catalana de El Prat, que experimentó un crecimiento del 18,5% con respecto al mismo mes de 2024, frente al 2% de disminución de la terminal aragonesa, que terminó con 16.647,7 toneladas transportadas, casi mil de diferencia con la de Barcelona, su más directo competidor por alcanzar la segunda plaza del ránking de Aena. Barajas en Madrid sigue siendo la primera a mucha distancia, con 71.858,5 solo en septiembre.

No obstante, en el acumulado del año El Prat se antoja prácticamente inalcanzable, al tener contabilizadas más de 25.000 toneladas de diferencia con respecto al aeropuerto de Zaragoza. La pista aragonesa suma en lo que va de año 120.652,2 toneladas transportadas, que representa una caída del 4,3% con respecto al año pasado. Aún así, está lejos de los primeros años de la guerra entre Rusia y Ucrania, que provocó una disminución en la estadística de la que todavía sigue intentando recuperarse.

Mientras, en operaciones registradas, en los nueve primeros meses de 2025, ya se han registrado 7.651 aterrizajes y despegues, de los que 2.058 han sido nacionales. Estos representan un incremento de un 16,2% más que en el mismo periodo del año 2024. Solo en septiembre se dieron 996, que supone un 4,1% más que el año pasado.

Huesca deja el 'farolillo rojo' de Aena

Como curiosidad, este pasado mes de septiembre el aeropuerto de Huesca-Pirineos abandonó el 'farolillo rojo' del ránking nacional de la red de Aena, gracias que transportó a 144 pasajeros, además de registrar un total de 263 aterrizajes y despegues, un 57,5% más que en el mismo mes de 2024. Burgos, con 19 viajeros, cayó al último lugar.

Aunque en el cómputo global del año sigue estando al final la pista altoaragonesa, pese a que sus 924 viajeros representan un 191,5% más que en el mismo periodo de 2024, casi triplica sus propias cifras. Y en operaciones ya suma 2.240, un 64,1% más que el año pasado y muy por encima de Albacete, el que menos registra de toda España.